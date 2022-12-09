وسيم يوسف بلحية خفيفة ولوك عصري.. هل تخلى عن دور الداعية؟

أثار مفسر الأحلام وسيم يوسف جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بشكلٍ جديد غير مألوف في أحدث ظهور له عبر مقطع فيديو جرى تداوله بكثرة في الآونة الأخيرة.

وظهر يوسف، الذي قيل بأنه تخلى عن جواز سفره الأردني بعد حصوله على الجنسية الإماراتية، في مقطع الفيديو المتداول بـ"لوك جديد" تخلى فيه إلى حدٍ ما عن مظهر الدعاة والشيوخ حين خفف من كثافة لحيته مع قصة شعر جديدة وملابس شبابية عصرية.

وبدا واضحًا في مقطع الفيديو أن يوسف قد تخلى عن نظارته الطبية، إذ رجح معلقون بأن يكون قد خضع لعملية جراحية لعلاج ضعف النظر.

وفي الوقت الذي لم يُفهم فيه حديث يوسف في مقطع الفيديو المقتضب، انشغل متناقلو مقطع الفيديو بالتعليق على مظهره الجديد والمختلف.

وتساءل عدد من المعلقين عما إذا كان "لوك" يوسف الجديد دليلًا على تخليه عن دور الداعية، والابتعاد عن الفتاوى الشرعية والإمامة والدروس الدينية.

اختفاء وسيم يوسف

ويُعد ظهور وسيم يوسف بـ"لوك جديد" في مقطع الفيديو المتداول، الأول له منذ اختفائه عن الأنظار في مايو 2021 بعد انتشار أنباء تعرضه للضرب من قبل أحد الشباب خلال تواجده في دبي وحرق سيارته.

وبتاريخ 23 يناير 2022، نشر يوسف أولى تغريداته بعد الاختفاء جاء فيها: "اللهم احفظ وطني #الإمارات" مع تداول أنباء تخليه عن جواز سفره الأردني بعد الحصول على الجنسية الإماراتية.

وكان يوسف قد أثار جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي في عدة مناسبات ومنها حين شكك بصحة جميع أحاديث عالم الحديث البارز محمد بن إسماعيل البخاري، متراجعًا عن أقواله السابقة التي تثق بالكتاب بشكل تام.

كما أثار موجة من الجدل في عام 2021، بعدما أيّد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، واتهام حركة حماس بتحويل غزة إلى "مقبرة للأبرياء" من خلال تعمدها قصف المنازل والمباني.