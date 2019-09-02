وصل متأخرًا عن الصلاة 25 دقيقة.. بابا الفاتيكان يعلق في المصعد

تعرض بابا الفاتيكان فرانسيس لحادث طارئ تسبب في وصوله متأخرًا لصلاة التبشيرأمس الأحد في الفاتيكان.

وقال البابا فرانسيس البالغ من العمر 82 عاما وهو يبتسم "أعتذر عن التأخير، لقد علقت في المصعد مدة 25 دقيقة".

وأضاف: "حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء".

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وطلب بابا الفاتيكان من الحضور تحية رجال الإطفاء، كما طلب العفو منهم جراء التأخير.

وقد تم استدعاء رجال الإطفاء بسرعة من مركزهم الموجود داخل جدران الفاتيكان على بعد بضع مئات من الأمتار من المكان الذي حوصر فيه البابا.

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ويُعرف المصعد الخاص الصغير باسم "المصعد الصغير للبابا سيكستوس" لأنه يربط الفناء الذي سمي على اسم البابا الذي يعود إلى القرن السادس عشر بشقة البابال المُزينة.

وكان البابا فرانسيس قد أعلن الأحد أنه سيرفع 13 من الأساقفة الكاثوليك الروم إلى منصب الكاردينال الشهر المقبل، بما في ذلك 10 مرشحين أقل من 80 سنة، وبالتالي ستكون مؤهلة للتصويت في نهاية المطاف لاختيار خليفة له.

كما دعا فرانسيس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التدمير البيئي للكوكب وحذر من أن غابات أمازون "مهددة بشدة" في إشارة إلى الحرائق التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وتحدى البابا فرانسيس الحكومات على اتخاذ "إجراءات صارمة" لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، قائلًا إن العالم يعاني من حالة طوارئ للمناخ.

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