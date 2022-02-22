وعد التركي تحتفل بـ يوم التأسيس السعودي على طريقتها الخاصة

نجحت خبيرة التجميل السعودية وعد التركي في لفت الأنظار لها بالطريقة التي قررت فيها الاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي الذي تحيي المملكة العربية السعودية الذكرى الأولى له اليوم 22 فبراير 2022.

واختارت وعد التركي أن تحتفل بـ يوم التأسيس من خلال عقد جلسة تصوير خاصة لعارضات أزياء قامت بتزينهن بمكياج ساحر نفذته بنفسها.

ونشرت وعد مقطع فيديو وصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لعارضات الأزياء بمكياجهن الجميل، واختارت لهن ملابس تقليدية من مختلف المناطق السعودية.

وحظيت طريقة وعد بالاحتفال على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية.

وأشاد المغردون بمهارة وعد في وضع مساحيق التجميل على عارضات الأزياء والتي جاءت بطريقة ناسبت المناسبة الوطنية الهامة، كما أعرب عدد من النشطاء عن إعجابهم بالملابس التي اختارتها لهن.

الصوره تجنن وش نتكلم وش نخلي هو لبس هو مكياج كل شي حلو ابداع صدق #وعد_التركي pic.twitter.com/zDFhtqmoCl — Malak (@MalakB_52) February 22, 2022

واستذكر المغردون الملابس التقليدية اللاتي كانت ترتديها المرأة السعودية قديمًا مثل:

لباس المرأة السعودية في الدولة السعودية الأولى

خلال فترة الدولة السعودية الأولى، التي استمرت منذ عام 1139هـ وحتى 1240 هـ، اشتهرت المرأة السعودية بملابسها المتنوعة والمختلفة حسب المنطقة والمناسبة التي كانت ترتديها فيها.

وأوضح الموقع أن بين من ألبسة المرأة في شمال السعودية قطعة "المقرونة" وهو منديل أسود يُطوى مع وسطه ليكون على شكل مثلث، ثم تقوم المرأة بلفه على رأسها.

زي المرأة في جنوب السعودية

الشيلة: هي قطعة من القماش الأسود المزين على أطرافه بخيوط مختلفة من الألوان، أو بأنواع من الخرز، ويتم تثبيته بعصبة ذات لونين أصفر أو أحمر.

زي المرأة في وسط السعودية

المخنق: هو قماش حريري شفاف مصنوع من الشيفون أو التل، يُخاط بالكامل ما عدا فتحة تطويق الوجه. وكان هذا اللباس مخصصًا لوقت الخروج من المنزل، كما كانت تلبسه الفتيات الصغيرات.

زي المرأة في شرق السعودية

البطوله: هو غطاء للوجه كاملًا باستثناء فتحة العينين، وكانت ترتديه النساء الكبيرات في السن، ويُصنع من قماش غليظ ويُصبغ بالنيلة، وهو مبطن من الداخل.

زي المرأة في غرب السعودية

المسدح: هو عبارة عن ثوب فضفاض لا يظهر معالم الجسد، ويتكون من خمس قطع مختلفة المقاسات، تُثبت مع بعضها البعض حتى تخرج بشكل نهائي. وكان هذا اللباس يصنع من الأقمشة السادة أو المنقوشة.

زي المرأة في شمال السعودية

المقرونة: منديل كبير أسود يطوي مع وسطه ليكون على شكل مثلث ثم تقول المرأة بلفه على الرأس.

وعد التركي

تعد وعد التركي إحدى مشهورات السوشال ميديا في السعودية وخبيرة في عالم التجميل.

ولدت وعد في عام 1993 وحاصلة على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك عبدالعزيز.

وتقدم وعد التركي دروسًا في التجميل ونصائح للعاملات في هذا المجال على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت إثبات نجاحها وحققت إنجازات كبيرة في هذا المجال.

ويتابع وعد التركي على تطبيق "إنستغرام" نحو من 2 مليون و 900 ألف متابع .