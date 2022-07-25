ما حقيقة مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي طعنًا على يد زوجها ؟

سيطر اسم اليوتيوبر دانا العتيبي على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول أنباء مقتلها على يد زوجها خلال تواجدهما في ولاية هاواي الأمريكية.

ونقلت وسائل إعلام عالمية عن إدارة شرطة هونولولو أن أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية أقدم على طعن زوجته حتى الموت على جانب طريق سريع في هاواي، حيث حاول الشهود منعه وإنقاذ حياة الضحية.

وذكر تقرير الشرطة أن الزوجين وهما "براينت تيخادا كاستيلو" (29 عامًا) والضحية هي دانا العتيبي، وتبلغ من العمر 27 عامًا.

ووفقًا لـ KITV، يواجه الزوج "تيخادا كاستيلو" تهمة القتل العمد للمرة الثانية، إذ سبق وأن اتهمه العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بتعريضها لانتهاكات جسدية كثيرة.

وقالت والدتها ناتاليا سيسبيديس للمنفذ إن العتيبي حامل في الشهر الثالث.

وقالت شرطة هونولولو إن أحد أفراد مشاة البحرية في الخدمة الفعلية طعن زوجته المنفصلة عنها حتى الموت بعد مشادة على طريق سريع في هاواي هذا الأسبوع.

جريمة قتل دانا العتيبي

قالت الملازم أول دينا ثومس في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن شهود العيان حاولوا منع رجل كان يعتدي بالضرب على سيدة أثناء سيرهما على الطريق العام، وحاولوا كبح جماحه الذي كان بحوزته سكينًا، بينما كانوا يقدمون المساعدة للضحية.

وقالت تومس إن العتيبي نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن عدة مرات وإعلان وفاته الساعة 8:31 مساءً.



وبحسب ثومس، كان تيجيدا كاستيلو والعتيبي يتعاملان مع القضايا الزوجية.

دانا العتيبي تستفز السعوديين

ومع تداول أنباء مقتل دانا العتيبي على يد زوجها، أعاد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول أنباء قديمة عنها إذ سبق وأن صدمت الجمهور السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام بعد إصدارها أغنية تجاوزت فيها كل الخطوط الحمراء والأعراف والتقاليد.

وظهرت العتيبي في مقطع الفيديو بأنها فتاة سافرت للخارج بالعباءة السوداء لتقوم بخلع العباءة في البلد الأجنبي الذي ذهبت إليه، من أجل ممارسة الجنس مقابل المال ووصفت نفسها بأنها "عا**رة" ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت العتيبي في الفيديو بمشهد جنسي جريء وواضح.

ولم تتوقف دانا عند هذا الحد، بل استخدمت في الفيديو الرموز السعودية لتؤكد بأنها تجسد فتاة سعودية، حيث ظهرت بإحدى المقاطع وقد رسمت على قدمها النخلة والسيفين وهو رمز السعودية.

جنسية دانا العتيبي

لم يتسن لموقع البوابة التحقق من جنسية دانا العتيبي، إذ ذكر بعض المعلقين بأنها تحمل الجنسية السعودية فيما قال آخرون بأنها تنتمي لجنسية لاتينية.

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