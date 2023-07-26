وفاة الشاعرة العُمانية هلالة الحمداني بعد 3 أيام على ولادة طفلها

البوابة - غيّب الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 26 يوليو، الشاعرة العُمانية هلالة الحمداني الحائزة على لقب شاعرة المليون في نسخته الثانية، عن عمر يناهز الـ33 عامًا.

وكشفت تقارير إخبارية محلية في سلطنة عُمان أن الشاعرة الحمداني خسرت حياتها بعد 3 أيام من وضعها مولودًا جديدًا في أحد مستشفيات السلطنة.

سبب وفاة هلالة الحمداني

وذكرت مصادر مطلعة أن الراحلة هلالة الحمداني تعرضت لجلطة بعد وضعها لمولودها الجديد، دون الكشف عما إذا كانت وفاتها قد نجمت عن وجود خطأ طبي أثناء عملية وضع الجنين.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان والوطن العربي الشاعرة الراحلة هلالة الحمداني، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما نعى عدد من الوسط الثقافي العُماني الشاعرة الراحلة، مستذكرين عددًا من الأبيات الشعرية التي كانت قد اشتهرت بها في وقت سابق، خاصة من الشعر النبطي والفصيح.

وكانت الراحلة الحمداني قد أعربت عن شعورها بالفخر لما حققته المرأة العُمانية في الميدان الثقافي، وقالت في آخر خوار تلفزيوني إنها فخورة بتمثيل شاعرات عمان في العديد من المناسبات، وإنها تسعى لتمثيل المرأة العمانية بالشكل الذي يليق بها في كل محفل.

من هي هلالة الحمداني

شاعرة من سلطنة عُمان، حظيت بشهرة كبيرة بعد فوزها بلقب "شاعر المليون" بنسخته الثانية في عام 2007، وكانت أول شاعرة عُمانية تشارك في هذا البرنامج ووصلت إلى مراحل متقدمة.

تأثرت هلالة الحمداني بوالدها الذي يكتب الشعر بشقيه؛ الفصيح والنبط، لكنها تأثرت أكثر بالفصيح، إلى أن أنهت المرحلة الثانوية من دراستها، وتوجهت إلى الشعر النبطي.

حظيت الحمداني بشهرة واسعة في المنطقة الخليج العربي ثم انتقلت إلى تقديم البرامج الإذاعية.