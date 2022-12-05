وفاة الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط

ودعت الصحافة المصرية والعربية الطبيب والكاتب الصحفي محمد أبو الغيط الذي وافته المنية في وقت سابق اليوم الاثنين بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ34 عامًا.

وأعلنت زوجة الراحل أبو الغيط، إسراء شهاب، نبأ وفاته في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وطلبت من جمهوره ومحبيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يلهمها الصبر الجميل.

وأكدت إسراء أن وفاة زوجها محمد أبو الغيط كانت في لندن، حيث يقطن معها ومع طفله.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي وكذلك عدد من زملائه الحاليين والسابقين الكاتب الصحفي أبو الغيط ومنهم مدير مكتب الجزيرة في الأردن الصحفي ياسر أبو هلالة.

سبب وفاة محمد أبو الغيط

وكان محمد أبو الغيط قد أعلن في شهر أغسطس من عام 2021 إصابته بسرطان في المعدة قبل أن ينتشر في الغدد اللمفاوية وأماكن أخرى من جسده.

وقبل يومين من إعلان وفاته، دخل أبو الغيط في غيبوبة إلى أن أعلنت زوجته إسراء شهاب وفاته صباح اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.

ومنذ إعلان مرضه، وثق أبو الغيط رحلته مع مرض السرطان عبر منشورات خاصة كان يشاركها مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن وافته المنية فجر اليوم الاثنين.

أنا قادم أيها الضوء

وقبل رحيله بأيام، كان أبو الغيط يستعد لإصدار كتابه الجديد والذي يحمل عنوان "أنا قادم أيها الضوء"، روى فيه تجربته مع مرض السرطان وشارك فيه يومياته والمشاعر التي انتابته خلال عامٍ كامل كمريضٍ للسرطان.

وبأسلوبٍ سلس وشيق، استطاع أبو الغيط أن يحوّل يومياته مع مرض السرطان إلى مقالاتٍ علمية وثقافية حازت على إعجاب متابعيه وجمهوره.

من هو محمد أبو الغيط

طبيب وكاتب صحفي مصري اختص بـ"الصحافة الاستقصائية" لدى العديد من القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية.

جرى تكريمه قبل أيام في منتدى مصر الإعلامي لإسهاماته العديدة في المجال الصحفي وتجربته الملهمة لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب ظروفه الصحيفة لكنه أرسل كلمة مؤثرة بالفيديو تحدث فيها عن أهمية الصحافة في تمثيل الواقع.

جوائز محمد أبو الغيط

دفع شغف أبو الغيط في الكتابة والصحافة إلى ترك الطب والتوجه نحو الصحافة الاستقصائية والتي منحته العديد من الجوائز ومنها: