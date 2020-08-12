  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. وفاة المشجعة السعودية المُلقبة بـ"أم الهلاليين".. ومغردون ينعوها بكلمات مؤثرة على "تويتر"

وفاة المشجعة السعودية المُلقبة بـ"أم الهلاليين".. ومغردون ينعوها بكلمات مؤثرة على "تويتر"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 12 آب / أغسطس 2020 - 08:58
أم الهلاليين
أم الهلاليين

أعلنت ابنة المشجعة الهلالية المُلقبة بـ"أم الهلاليين" وفاة والدتها اليوم الأربعاء.

وكتبت عهود ابنة المشجعة التي كانت تحرص دائمًا على حضور مباريات نادي الهلال: "انتقلت إلى رحمة الله امي دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة "، دون ذكر سبب وفاتها.

وعبر وسم "#وفاة_المشجعة_الهلالية" قدم المغردون السعودييون تعازيهم الحارة لعائلة "أم الهلاليين"، داعين لها بالرحمة والمغفرة حيث ارتبط حضورها بالمدرجات بوجدان الفريق والجمهور.

كما نعى جماهير الهلال وبعض جماهير الأندية السعودية الأخرى "أم الهلاليين" ونعوها بكلمات مؤثرة وشاركوا صورها على المدرجات.

فيما طرح عدد من المغردين العديد من التساؤلات حول سبب وفاة "أم الهلاليين" خاصة وأن نبأ وفاتها كان مفاجئًا للجميع، فيما تناولت بعض الأخبار أن سبب الوفاة إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد فيما أكدت مصادر أخرى أنها كانت تعاني من عدد من الأمراض السرطانية التي أدت إلى وفاتها.

وتعتبر "أم الهلاليين" من أبرز المشجعين الذين يزحفون في كل مكان وراء أنديتهم وهي مشجعة معروفة لدى الكثير من المسؤولين واللاعبين السعوديين ولاعبي الهلال.

اسم أم الهلاليين

حتى هذه اللحظة لم يتم ذكر اسم "أم الهلاليين" أو اسم قبيلتها.

للمزيد على اختيار المحرر:

تضامنًا مع ضحايا انفجار بيروت.. برج خليفة يضاء بألوان العلم اللبناني
حدادًا على ضحايا تفجير بيروت.. الديوان الملكي الأردني ينكس علم ساريته 3 أيام

 

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...