وفاة المشجعة السعودية المُلقبة بـ"أم الهلاليين".. ومغردون ينعوها بكلمات مؤثرة على "تويتر"

أعلنت ابنة المشجعة الهلالية المُلقبة بـ"أم الهلاليين" وفاة والدتها اليوم الأربعاء.

وكتبت عهود ابنة المشجعة التي كانت تحرص دائمًا على حضور مباريات نادي الهلال: "انتقلت إلى رحمة الله امي دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة "، دون ذكر سبب وفاتها.

وعبر وسم "#وفاة_المشجعة_الهلالية" قدم المغردون السعودييون تعازيهم الحارة لعائلة "أم الهلاليين"، داعين لها بالرحمة والمغفرة حيث ارتبط حضورها بالمدرجات بوجدان الفريق والجمهور.

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كما نعى جماهير الهلال وبعض جماهير الأندية السعودية الأخرى "أم الهلاليين" ونعوها بكلمات مؤثرة وشاركوا صورها على المدرجات.

فيما طرح عدد من المغردين العديد من التساؤلات حول سبب وفاة "أم الهلاليين" خاصة وأن نبأ وفاتها كان مفاجئًا للجميع، فيما تناولت بعض الأخبار أن سبب الوفاة إصابتها بفيروس "كورونا" المُستجد فيما أكدت مصادر أخرى أنها كانت تعاني من عدد من الأمراض السرطانية التي أدت إلى وفاتها.

#وفاة_المشجعة_الهلالية

انا لله وانا اليه راجعون

اللهم أبدلها دارًا خيرًا من دارها وأهلاً خيرًا من أهلها و أدخلها الجنة و أعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار،اللـهـم عاملها بما أنت أهله ولا تعاملها بما هي أهله، اللـهـم أجـزها عن الاحسان إحسانا و عن الإساءة عفوًا و غفرانا 🙏 pic.twitter.com/o7GaE7fN59 — Alkhaldi(59)(العاااالمي) (@AlkhaldySaqer) August 12, 2020

#وفاة_المشجعة_الهلالية

اللهم اغفرلها وارحمها، واعف عنها وعافها،وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد ،ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدلها دارا خيرامن دارها، وأهلا خيرا من أهلها،وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر وعذاب النار.. — سلطان الذيابي (@s_theyabi) August 12, 2020

#وفاه_المشجعه_الهلاليه إنا لله وإنا إليه لراجعون



اللهم أرحمها ، وأغفرلها ، وأعفو عنها

وأسكنها الفردوس الأعلى بلا حساب ولاسابق عذاب 🥀 — ghzo🦋 (@gzo_266) August 12, 2020

وتعتبر "أم الهلاليين" من أبرز المشجعين الذين يزحفون في كل مكان وراء أنديتهم وهي مشجعة معروفة لدى الكثير من المسؤولين واللاعبين السعوديين ولاعبي الهلال.

اسم أم الهلاليين

حتى هذه اللحظة لم يتم ذكر اسم "أم الهلاليين" أو اسم قبيلتها.