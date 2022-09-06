الشيف ريتشارد خوري يحسم الجدل حول إسلامه

حسم الشيف ريتشارد خوري الجدل الذي أثير حوله خلال اليومين الماضيين بشأن اعتناقه الديانة الإسلامية والتخلي عن المسيحية.

وتحدث الشيف خوري في اتصال خاص مع إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية أن ما أشيع عنه "ليس صحيح" وبلأنه ما زال على دينه المسيحي الماروني.

وأكد الشيف ريتشارد خوري في التسجيل الصوتي أن "نطق الشهادتين" أمام رئيس جمعية المشائخ الصوفية في لبنان، جميل حليم الحسيني، قبل أيام كان من منطلق "احترام الأديان" فقط لا غير.

جمعية المشائخ الصوفية تكشف حقيقة إسلام ريتشارد خوري

نشرت جمعية المشائخ الصوفية في لبنان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا رسميًا ردت فيه على تصريحات الشيف اللبناني ريتشارد خوري.

وجاء في بيان الجمعية أنها فوجئت بالتسجيل الصوتي للشيف ريتشارد مع بعض الإعلاميين اللبنانيين وأعربت عن أسفها لما ورد فيه وبأنه "مازال متمسكا بالذي كان عليه ولم يتخلى عن عقيدته السابقة".

وأضاف البيان الصادر عن الجمعية في الخامس من أيلول 2022: "للأمانة الشرعية وإيضاحًا للرأي العام، بعد أن شهد وأقر بصحة دين الإسلام ونطق بالشهادتين علنًا وكان قد عبّر قبل ذلك وأوضح اعتقاده بصحة وحقيقة الإسلام بعد الشرح والبيان والتفصيل، وقد شارك على موقعه وصفحته وكتب الحمد لله وكان قد نشر البث بموافقتع بعدما سُئل من بعض اصدقاءه".

وتابع البيان: "لكنا تفاجئنا اليوم بتسجيل صوتي له مع بعض الاعلاميين أنه ما زال متمسكًا بالذي كان عليه ولم يتخل عن عقيدته السابقة، وعلى هذا فليس صحيحًا ما قاله في الفيديو من أنه اعتقد ثم نطق بالشهادتين فاتضح وبان أن الرجل ما زال على ما كان عليه ولم يدخل في الإسلام".

إسلام الشيف ريتشارد خوري

تناقلت صفحات منوعة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إعلان الشيف اللبناني ريتشارد خوري عن اعتناقه للدين الإسلامي والتخلي عن الديانة المسيحية.

وظهر الشيف خوري في بثٍ مباشر مع رئيس جمعية المشائخ الصوفية في لبنان، الدكتور الشيخ جميل حليم الحسيني، عبر قناته الرسمية على تطبيق "يوتيوب" ويستمع لدرس ديني حول الإيمان بوحدانية الله تعالى.

وفي نهاية البث المباشر، سأل الشيخ جميل ضيفه الشيف خوري: "هل اعتقدت، فإن اعتقدت قل لا إله إلا الله محمد رسول الله؟"، ليرد عليه ريتشارد خوري: "نعم اعتقدت، لا إله إلا الله محمد رسول الله".

وفي الوقت الذي اعتبر البعض أن الفيديو الذي نشره الشيخ جميل حليم الحسين لا يتضمن نطقًا صريحًا للشيف خوري بـ"الشهادتين"، إلا أن عنوان مقطع الفيديو الذي نشره الشيخ عبر قناته التي تحمل اسم "أبو عبد الرحمن" تؤكد صحة الأنباء المتداولة حول دخول الشيف في الدين الإسلامي، والذي جاء فيه: "حدثٌ عظيم- الشيف اللبناني الشهير ريتشارد خوري يُعلن إسلامه".

ورجح عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن يكون الشيف ريتشارد قد نطق بالشهادتين في وقتٍ سابق، لكن دون توثيقه في مقطع فيديو، خاصة وأن الدرس الذي استمع له مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني هو للتأكيد من الاعتقاد السليم لدى الشيف بوحدانية الله تعالى.

وكان الشيف ريتشارد قد شوهد قبل سنوات وهو يشارك في إعداد الهريسة في ‏حب أهل البيت عليهم السلام في إحدى الخيم في الضاحية الجنوبية لبيروت.‏

الشيف اللبناني ريتشارد خوري

شيف لبناني شهير ومتخصص في الأطباق العالمية والفرنسية.

ترأَس الشيف ريتشارد الطهاة في فندق روتانا في العاصمة اللبنانية بيروت.

عمل في مجال الحلويات لمدة ثلاث سنوات. ترقى حتى أصبح رئيس الطهاة في مطعم الأشرفية في عام 1990.

يعتبر الشيف ريتشارد من أشهر الطهاة على مستوى الوطن العربي.

له تجارب تلفزيونية من خلال برنامجي (النجم الشيف) و (صباح الخير يا عرب)، على قناة MBC.

ضابط بنجمة واحدة يثير غضب الشعب الكويتي .. ماذا فعل في مركز التسوق؟

بعد زواجها من الأمير غازي .. الأميرة مريم تثير فضول الأردنيين

سدر منسف يظهر في ساحة برج إيفل .. ما القصة؟