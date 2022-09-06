وفاة فهد الرجعان تعيد فضحية شراء ابنته لمنزل بـ8.7 مليون دولار

أعاد نبأ وفاة المدير العام السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في الكويت فهد الرجعان في العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء، إلى الواجهة تفاصيل الجدل الذي أثير قبل سنوات حول منزل كانت قد اشترته ابنته فجر بـ8.7 مليون دولار.

وكانت مدوّنة "يولاندس ليتيل بلاك بوك - Yolanda’s Little Blackbook" الأمريكية قد نشرت في عام 2018 تقريرًا كشفت فيه أن فجر فهد الرجعان اشترت منزلًا في لوس أنجلوس بثمانية ملايين وسبعمائة ألف دولار.

وذكرت المدونة في تقريرها أن المنزل الذي اشترته فجر يقع في حي هولمبي هيلز الذي يعد من بين الأحياء السكنية الأغلى سعرًا في لوس أنجليس، حيث لا يتألف سوى من عشرات قليلة من المنازل، ومعظمها تجمعات سكنية شاسعة المساحة ومترامية الأطراف.

وتحدثت عن العقار الذي اشترته الرجعان بقيمة 8.735 مليون دولار بالإشارة إلى أنه يقع «بين مجمعات ملاعب تنس شاسعة – بعضها من بين الأغلى ثمنًا على مستوى العالم – وتبلغ مساحته حوالي 890 مترًا مربعًا ويطل على شارعين (بطن وظهر). والمنزل المجاور له مباشرة كان لفترة طويلة مقر الإقامة الرئيسي لبيتر مورتون مؤسس فندق (هارد روك).

وشرحت المدونة أن المنزل كان ملكًا لشركة وودبريدج التي اشترته في 2015 بقيمة 4.5 مليون دولار، ونجحت في بيعه لاحقًا بعد تحديثه بالكامل لفجر الرجعان بمبلغ 8.735 مليون دولار.

وفي معرض تساؤلها عن مصدر ثروة فجر، تعرف المدونة أنها الابنة الصغرى لفهد الرجعان، المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المتهم باختلاس مبالغ مالية طائلة بلغ إجماليها حوالي 390 مليون دولار أميركي.

وأشارت إلى أنه رغم الوضع القانوني لفهد الرجعان، فإن من الواضح جدا أن ابنته لا تواجه أي مشاكل مالية. فالآنسة الرجعان توزّع وقتها بين شقق في باريس ودبي (وبيتها الذي في لوس أنجليس، طبعا). كما أن لديها مجموعة كاملة من الصديقات المشهورات بمن فيهن أناس من أمثال "صوفيا فيرغارا" و"جيسيكا ألبا".

وذكرت أنه تم اختيار فجر الرجعان ضمن قوائم النساء الأكثر أناقة، وأنه في وقت فراغها، تعمل كمحررة لمجلة (فايوليت غراي) التي أسستها الفاشينيستا "كاساندرا غراي".

ووصفت المدونة فجر فهد الرجعان بأنها ثرية نخبوية وتعيش نمط حياة يشمل طائرات خاصة وعطلات فاخرة ومنازل مترفة، وأنها عضو في ما قد يطلق عليهم البعض لقب الأثرياء العالميين الجدد ذوي الطائرات النفاثة.

كما وصفت المدونة بأن فجر تعيش كواحدة من الأثرياء العالميين، حياة مليئة بالانشغالات، مستعرضة بعض التفاصيل الفنية في المنزل الذي اشترته، حيث يزهو المطبخ المجهز ليؤكل فيه بمساحة شاسعة لرص الطعام إلى جانب جزيرة رخامية هائلة في الوسط مثالية لتناول وجبة خفيفة. وللمناسبات الأكثر رسمية، هناك غرفة طعام قريبة تطل على الفناء الخلفي (الذي يضم حوض سباحة).

وفاة فهد الرجعان

كشفت وسائل إعلام محلية في الكويت أن المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان (37 عامًا) وأحد أبرز المتهمين بقضايا فساد في الكويت، توفي اليوم الثلاثاء في لندن حيث يقيم منذ سنوات.

وكان الرجعان يواجه عدة تهم بالفساد والاختلاس وغسيل الأموال خلال فترة توليه إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب معاشات التقاعد في الكويت وخارجها.