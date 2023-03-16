وفاة شاب أردني ساجدًا في الكويت

البوابة - نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن الشاب باسل خالد طقاطقة الذي وافته المنية في الكويت ليلة الثلاثاء الماضي أثناء أداءه لصلاة العصر عن عمر يناهز الـ26 عامًا.

وكشفت مصادر مطلعة بأن الشاب باسل شعر ببعض بالتعب بسبب الحساسية يوم الثلاثاء الأمر الذي دفعه لتوجه إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وقبل توجهه إلى المستشفى، طلب الشاب الراحل باسل أداء صلاة العصر حين بدأ بالصلاة ووصل لركن السجود توفاه الله.

وذكرت هذه المصادر بأن سبب وفاة باسل يعود لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأشار أحد أقارب الراحل إلى إنه كان مقيم في الكويت منذ الصغر لكنه درس البكالوريوس في إحدى الجامعات الأردنية.

وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي واجب العزاء لعائلة الشاب الراحل باسل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهمهم الصبر والسلوان.