وفاة طالبة جامعية داخل سكن جامعي بالأردن .. ما حقيقة رفض إسعافها؟

سادت حالة من الحزن في الشارع الأردني بعد إعلان وفاة طالبة جامعية داخل سكن جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان جنوبي العاصمة عمان.

وتناقل المغردون تفاصيل وفاة الطالبة سلسبيل وبأن المنية وافتها أثناء نزولها على درج السكن الجامعي وهو ما دفع زميلاتها لإبلاغ المشرفات، اللواتي طلبن سيارة الإسعاف إلا أنها لم تلبث وأن فارقت الحياة، ووصلت إلى مستشفى معان الحكومي متوفية.

وذكر المغردون أن الطالبة سلسبيل تدرس بكالوريس تمريض وهي بالسنة الثالثة ومن سكان لواء عين الباشا التابع لمحافظة البلقاء الأردنية.

وعبر وسم #وفاة_طالبة_جامعية نعى رواد موقع التدوين "تويتر" في الأردن الراحلة سلسبيل سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة ويلهم أهلها وعائلتها الصبر والسلوان.

كما شهد الوسم ذاته روايات غير دقيقة حول وفاة الطالبة سلسبيل، حيث ذكر عدد من النشطاء أن الراحلة شعرت بضيق تنفس، وبأنها طلبت من مشرفة السكن استدعاء الإسعاف لكنها رفضت بحجة أن السكن يغلق أبوابه الساعة السادسة مساء، وذلك حسب رواية صديقتها المقيمة معها.

#سلسبيل_ابو_شوك

بنت بعمر الورد بتموت مشان اهمال مشرفات مو قادرين يحركوا حالكم يساعدوها؟ ل اي حال وصلنا ؟ ل اي درجة رخصت روح الانسان؟

بنت بتترجى تسعفوها!

الله واكبر عليكم ولكم بنت من بناتكم هاي! امانتكم!

حسبي الله ونعم الوكيل، اي شخص مسؤول ولو ب ١٪ عن الي صار بسلسبيل لازم يتحاسب. pic.twitter.com/Q7CHgZGvy3 — sara.... (@saranajjam) January 2, 2022

ومع انتشار هذه الإشاعات، أدلى الدكتور عاطف الخرابشة، رئيس لجامعة الحسين بن طلال، بتصريح رسمي لوسائل إعلام محلية بالأردن يوضح فيه حقيقة ما جرى مع الراحلة سلسبيل.

وذكر الدكتور الخرابشة بأن الراحلة سلسبيل كانت تتواجد في مستشفى معان الحكومي قبل ساعة ونصف من وفاتها، وقد أجريت لها الإجراءات الطبية اللازمة لها وأعطيت إذنًا بالخروج من المستشفى.

وتابع: “وبعد عودتها من المستشفى، وأثناء نزول الطالبة سلالم السكن وافتها المنية، وهو ما دفع مشرفات السكن لطلب سيارة الإسعاف، والتي وصلت الى المكان خلال 8 دقائق وتم نقلها الى المستشفى لكنها كانت قد فارقت الحياة".

وأردف يقول: “وباعتبارها صغيرة بالسن، تم نقل جثتها الى مستشفى البشير في عمان لإعداد تقرير من قبل هيئة الطب الشرعي".