وفاة عروس حامل بطريقة فظيعة في شهر عسلها.. وشبهة جنائية وراء الحادث

ألقت قوات الأمن الإسكتلندية القبض على رجل وجهت له أصابع الاتهام حول سقوط عروس من جرف في مدينة إدنبرة خلال شهر العسل.

وبحسب صحيفة "ديلي ريكورد" الإسكتلندية، فقد توجهت فرق الإنقاذ وخدمات الطوارئ إلى هوليرود بارك في حوالي الساعة 9 مساءً يوم الخميس 2 سبتمبر بعد ورود بلاغ عن سقوط امرأة من الجرف.

وتم إعلان وفاة امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، والتي تم تسميتها الآن باسم فوزية جافيد من مقاطعة يوركشاير، بشكل مأساوي في مكان الحادث.

وتم التعامل مع وفاتها على أنها "شبهة جنائية" وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عامًا على صلة بالحادث.

وكشفت الصحيفة أن الشرطة أكدت أن الرجل قد تم توجيه الاتهام إليه الآن وسيمثل أمام المحكمة يوم غد الاثنين، ويُعتقد أن فوزية جافيد احتفلت بزفافها يوم الأحد قبل أيام فقط من وفاتها.

وقال مصدر لصحيفة "ديلي ريكورد"، إن الشابة، التي كانت تعمل في شركة ليون ديفيدسون للمحاماة في ليدز، يعتقد أنها في المراحل الأولى من الحمل قبل وفاتها المأساوية، أي أنها كانت حاملًا في حفل زفافها.

وقالت شرطة اسكتلندا في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكننا أن نؤكد أنه تم توجيه اتهام لرجل فيما يتعلق بوفاة امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا في إدنبرة.

وقال المفتش بوب ويليامسون: "تطلب عائلة فوزية احترام خصوصيتها خلال هذا الوقت الصعب للغاية، أود أن أشكر الضباط والشركاء الذين حضروا مكان الحادث مساء الخميس وساعدوا في تحقيقاتنا المستمرة".

وعبر رواد مواقع عن حزنهم بوفاة العروس، فيما وصفها أصدقائها بأنها "شخص جميل ورائع"،

حيث كتب نسيم أختار: "أنا مستاء جدا على موتها، كانت إنسانة لطيفة جدًا".