ضابط بنجمة واحدة يثير غضب الشعب الكويتي .. ماذا فعل في مركز التسوق؟

أثار تصرف فردي صادر عن أحد رجال الشرطة الكويتية استياء وغضب الشارع الكويتي لما حمله من علامات تكبر وعنف مارسه على أفراد الشعب حين تجاور صفوف المتسوقين بأحد المراكز التجارية باستخدام القوة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول للشرطي الكويتي بالزي العسكري للقوات الخاصة الكويتية وهو يحاول تخطي طابور الدفع على (الكاشير) وإزاحة أغراض المتسوقين بعربته الممتلئة بطريقة متكبرة وسط ذهول المتواجدين في الطابور.

ضابط يستفز الشعب الكويتي

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إعادة تداول مقطع الفيديو عبر حساباتهم الشخصية للمطالبة بمحاسبة الشرطي الذي تصرف مع المواطنين بطريقة غير لائقة وتجاوزهم دون استئذان بدلًا من أن يقوم بدوره في فرض العدل والأمان بين أفراد الشعب الكويتي.

وعبّر مغردون عن استيائهم من استغلال الشرطي ملابس الزي العسكري للسلطة ببذلته التابعة للقوات الخاصة من أجل ممارسة مطامعه الشخصية.

وتعليقًا على مقطع الفيديو، كتب الصحفي تيسير الرشيدان تغريدة عبر حسابه على تويتر: "المحترم وزير الداخلية والدفاع، ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويُرهبهم، في دولة العدل والأمان".

السلطات الكويتية تتدخل

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في تغريدة عبر تويتر، أمس السبت، الموافق الثالث من أيلول 2022، توقيف أحد منتسبي الوزارة عقب ظهوره في مقطع مصوّر يتصرف بشكل غير لائق مع عاملين ومرتادي أحد مراكز التسوق، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.

وتاليًا نص بيان وزارة الداخلية الكويتي: