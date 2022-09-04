بعد زواجها من الأمير غازي .. الأميرة مريم تثير فضول الأردنيين

احتفلت العائلة الهاشمية في الأردن يوم السبت، الثالث من أيلول 2022، بعقد قران الأمير غازي بن محمد، ابن عم العاهل الأردني عبد الله الثاني، على أميرة ترنوفو، الأميرة مريم .

وكشف بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن عقد القران الذي أقيم في عمان تم بحضور عدد من أفراد العائلة الهاشمية في الأردن ومنهم الأمير الحسن بن طلال، والأمير طلال بن محمد.

وبعد إعلان نبأ عقد قران الأمير غازي من الأميرة مريم حتى سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بالأميرة مريم وعن حياتها الشخصية خاصة وأنها نالت لقب الأميرة مريم غازي.

نسرد لكم في هذا التقرير المعلومات المتوفرة عن الأميرة مريم

من هي الأميرة مريم ؟

اسمها الكامل: ميريام أنغريا إي لوبيز.

ميريام أنغريا إي لوبيز. اللقب: دوقة ساكسونيا وعضو العائلة المالكة في بلغاريا.

دوقة ساكسونيا وعضو العائلة المالكة في بلغاريا. تاريخ الولادة: 2 سبتمبر 1963.

2 سبتمبر 1963. والدها : هو برناردو أنجريا إي غويبورو.

: هو برناردو أنجريا إي غويبورو. والدتها: ماريا ديل كارمن لوبيز إي أولياغا.

ماريا ديل كارمن لوبيز إي أولياغا. زوجها الأول: أمير تورنوفو كاردام الابن الأكبر لبلغاريا سيميون الثاني.

أمير تورنوفو كاردام الابن الأكبر لبلغاريا سيميون الثاني. بعد وفاة زوجها في عام 2015 ، أصبح ابنها الأكبر الأمير بوريس الوريث الواضح للعرش البلغاري.

زوجها الثاني: الأمير الأردني غازي بن محمد، وبعد زواجهما نالت لقب الأميرة مريم غازي.

المسار المهني للأميرة ميريام

حصلت على شهادة في التاريخ والجغرافيا، مع تخصص في تاريخ الفن، من جامعة كومبلوتنسي في مدريد.

درست لاحقًا علم الأحجار الكريمة، وتصنيع المجوهرات، وصب الشمع، وترصيع الأحجار الكريمة، وتصميم المجوهرات في المركز الأوروبي للأحجار الكريمة والمجوهرات بجامعة أوفييدو.

في عام 1991 أطلقت مجموعتها الأولى من المجوهرات وأسست جمعية مثمنين المجوهرات الإسبانية ، كرئيسة للجمعية.

في عام 2000 انضمت إلى Carrera y Carrera كمديرة للعلامة التجارية للمجوهرات الفاخرة. أطلقت مجموعة Garden of Roses في نيويورك في يوليو 2002.

في عام 2014 أطلقت خط المجوهرات الخاص بها MdeU والتي تضم خواتم وأساور وأقراط أنيقة.

مجوهرات الأميرة مريم في الأردن

بدعم من أفراد العائلة المالكة الأردنية، افتتحت معرضًا للمجوهرات وقطع MdeU في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

في فبراير 2017، قدمت الأميرة مريم مجموعاتها لتصميم المجوهرات في بلغاريا لأول مرة، مع معرض لمدة ثلاثة أيام بعنوان Miriam de Ungria: Exquisite Touch at the Radisson Blu Hotel.

وفي شهر يوليو الماضي، حضرت الأميرة مريم حفل افتتاح مهرجان عمان السينمائي رفقة الأمير علي وزوجته.

الحياة الشخصية

في 11 يوليو 1996، تزوجت من كاردام أمير تورنوفو، الابن الأكبر لسمعان الثاني ملك بلغاريا، في حفل أرثوذكسي شرقي في سانت أندري وسانت ديميتار.

بعد زواجهما، أصبحت أميرة تورنوفو.

ولهما ولدان: الأمير بوريس والأمير بلتران.

في 15 أغسطس 2008، تعرضت الأميرة مريم وزوجها لحادث سير خطير في المولار، نُقلت إلى مستشفى جامعة لاباز الجامعية لتلقي العلاج من إصاباتها فيما أصيب زوجها بإصابة خطيرة في الدماغ حتى توفي في عام 2015.

تعيش الأميرة مريم في ساوث كنسينغتون بالعاصمة البريطانية لندن.

في 3 سبتمبر 2022، تزوجت من الأمير الأردني غازي بن محمد بحضور الملك عبدالله الثاني.

من هو الأمير غازي بن محمد ؟

الابن الثاني للأمير محمد شقيق ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال وابن عم الملك عبد الله الثاني.

تاريخ الولادة: ولد الأمير محمد في 15 أكتوبر 1966، ويبلغ من العمر 56 عام.

الترتيب في العائلة المالكة: السابع عشر في خط خلافة العرش الأردني.

دراسة الأمير غازي بن محمد

حصل على الدكتوراه في أصول الدين من جامعة الأزهر، كما حصل على رتبة أستاذ دكتور في الفلسفة الإسلامية من الجامعة الأردنية.

ويعتبر الأمير غازي من الشخصيات المتدينة ويعمل بوظيفة المستشار الديني والعشائري للملك.

طلاق الأمير غازي الأول

انفصل الأمير محمد عن زوجته الأولى الأميرة أريج من عام 2020، ولديه منها أبناء.

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