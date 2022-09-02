سدر منسف يظهر في ساحة برج إيفل .. ما القصة؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورة لطبق منسف ، أو كما يُعرف في الأردن بـ"سدر المنسف"، وقد وضع على طاولة كبيرة في ساحة برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

وأثارت الصورة الكثير من التساؤلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حول الطريقة التي وصل فيها سدر المنسف إلى باريس والسبب وراء ظهوره في ساحة برج إيفل الذي يعد من أشهر المعالم السياحية في فرنسا.

وتبين أن سدر المنسف وصل إلى باريس ضمن مشاركة في الأردن في فعاليات القرية العالمية للغذاء، الحدث الثقافي/ الغذائي الأهم عالميًا، من خلال مطعم ارث الأردن.

وقال مطعم إرث الأردن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "أول سدر منسف في حديقة برج ايفل على بعد أمتار من شارع الملك حسين".

وتعد مشاركة الأردن في فعاليات القرية العالمية للغذاء هي الأولى من نوعها وذلك بحسب وزارة الثقافة الأردنية.

وذكرت الوزارة الأردنية إن ترشيح مطعم إرث الأردن جاء من قبل الجهة المنظمة، التي تسترشد بمعايير اليونيسكو لحفظ وإحياء التراث الثقافي غير المادي، وتتويجًا لجهود القائمين على المطعم الذين عملوا على مدار خمسة أعوام لوضع أبحاث توثق المطبخ الأردني، وأربعة أعوام في تقديمه.

فعاليات القرية العالمية للغذاء

تقام فعاليات القرية العالمية للغذاء في حديقة برج ايفل في باريس، تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وبمشاركة خمسين إلى خمسة وسبعين ألف زائر للانغماس في المذاق والهوية الثقافية لمائة وسبعين دولة بينها ولأول مرة الأردن.

منسف أردني

الطبق الوطني في الأردن حيث يطبخ بالأعراس والأتراح ومختلف المناسبات الاجتماعية، ويقدم في المناسبات المختلفة كولائم الأعراس والعقائق ومناسبات التخرج أو للترحيب بالضيوف، وفي الأعياد الرسمية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الميلاد.

يتكون المنسف من ثريد لحم الضأن بلبنها والخبز مع الأرز، ويتميز باستخدام لبن الجميد (الأقط) الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب تتكون من لحم الضأن مع سائل الجميد والأرز.

يؤكل المنسف باتباع الطريقة التقليدية حيث تلتف جماعة حول طبق كبير واضعين أيديهم اليسرى خلف ظهورهم ويأكلون بأيديهم اليمنى دون استعمال الملاعق، حيث يعتبر استخدام الملعقة في أكل المنسف غير مقبول حسب التقاليد الأردنية.