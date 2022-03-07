وفاة مدرب بريطاني شرب 200 كوب قهوة دفعة واحدة

لقي شاب بريطاني يبلغ من العمر 29 عامًا مصرعه بعدما شرب خليط يحتوي على مادة الكافيين التي تعادل عدة مئات من أكواب القهوة.

ووفقًا لتقارير إخبارية، فقد طلب المدرب الرياضي "توم مانسفيلد"، كيسًا من مسحوق الكافيين 100 جرام (3.5 أونصة) لاستخدامه في المشروبات الرياضية، لكنه فشل في تقدير الحصة المناسبة، ليتناول أكثر بكثير من الجرعة الموصى بها وهي بين 60 و300 ملغم (0.002 و 0.01 أوقية).

وأشار تقرير الطب الشرعي لحالة "توم" بأنه شرب 5 غرامات (0.2 أوقية) من المسحوق أي ما يعادل 200 كوب من القهوة.

وبعد تناول المشروب، أمسك "توم" بصدره وقال إن قلبه ينبض بسرعة، ثم بدأ الزبد يخرج من فمه، لتسارع زوجته في طلب سيارة الإسعاف وجرى نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لسكتة قلبية، وأعلن وفاته في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ووجد الطبيب الشرعي أن جسد "توم" كان لديه مستوى عالٍ من كافيين في دمه يبلغ 392 ملغم لكل لتر، في حين أن المستوى النموذجي للقهوة هو من بين 2 إلى 4 ملغم لكل لتر، مما يعني أنه استهلك ما يصل إلى حوالي 200 كوب من القهوة.

يذكر أن مساحيق الكافيين يمكن أن تكون خطرة لأنها أقوى بكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، ففي عام 2015، حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية العديد من الشركات التي تبيع المسحوق من أن منتجاتها تشكل "خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين".

وأشارت الوكالة إلى أنه قد يكون من الصعب على المستهلكين قياس جرعة آمنة من مسحوق الكافيين بدقة، فعلى سبيل المثال:

لقياس 50 ملغم من المسحوق باستخدام ربع ملعقة صغيرة قياس، يحتاج المستهلك لملء 6٪ فقط من الملعقة.