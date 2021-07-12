وفاة مراهقة برازيلية بعد ثقب حاجبها في المنزل.. أصيبت بـ4 سكتات قلبية

لقيت مراهقة برازيلية تبلغ من العمر 15 عامًا حتفها بعد أن ثقبت حاجبها في المنزل متسببة بعدوى مميتة.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد كانت "إيزابيلا إدواردا دي سوزا" في منزلها في "إنجينهيرو كالداس" بولاية "ميناس جيرايس" جنوب شرق البرازيل عندما قررت تجربة موضة ثقب الحاجب ووضع "حلق" به.

ولكن بعد ثلاثة أيام من إجرائها العملية المحفوفة بالمخاطر، أصيب حاجبها بالعدوى وبدأ في الانتفاخ، وتم نقلها إلى المستشفى المتخصص حيث عانت من أربع سكتة قلبية وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لأن جسدها رفض الجسم الغريب وتدهورت صحتها ببطء حتى ماتت بعد وقت قصير.

وقالت خالتها "جورسين دي سوزا" إن "إيزابيلا" أرادت ثقب الحاجب منذ فترة لكن والديها رفضا اصطحابها للحصول على واحدة وهو ما دفعها للقيام بذلك بنفسها في المنزل بمساعدة صديقة لها.

وأضافت: "هذا نداء من خالة فقدت ابنة أختها الجميلة والمميزة للغاية، أطع والديك، وخالاتك وأعمامك وأجدادك".

وكشف الأطباء أنه لو نجت "إيزابيلا"، فربما فقدت البصر في عينها تحت الثقب.

ويوصي المهنيون الصحيون بأن يتم تنفيذ الإجراءات التجميلية مثل الثقوب بواسطة متخصصين في عيادات متخصصة ومرخصة.

وكشفت The Sun Online الشهر الماضي عن مخاطر ترند على تطبيق TikTok المقلق حيث تخترق فتيات المدارس أنوفهن بجهاز بقيمة 1 جنيه إسترليني.

وحذر الأطباء من خطر تلف الأعصاب والإنتان وفيروس نقص المناعة البشرية من خلال المشاركة في تحدي الفيديو الفيروسي.

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