وفاة مشجعة مغربية بطريقة مأساوية في حادثة تدافع في دوري أبطال إفريقيا

البوابة - لقيت مشجعة مغربية مصرعها عند بوابات ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء نتيجة تدافع المشجعين قبيل انطلاق مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بين نادي الرجاء المغربي ونظيره الأهلي المصري أمس السبت.

وكشفت وسائل إعلام محلية في المغرب أن السلطات الأمنية في الدار البيضاء فتحت تحقيقًا بعد وفاة المشجعة نورا الزبيري البالغة من العمر 29 عامًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأفادت وسائل إعلام مغربية أن المشجعة لقيت حتفها في التدافع حيث حاول الآلاف من المشجعين الدخول إلى أرضية ملعب محمد الخامس، المعروف بـ"المركب الرياضي محمد الخامس".

وفي الوقت الذي تدخلت فيه مصالح الوقاية المدنية في الدار البيضاء فور إشعارها بحادث التدافع، تم تقديم الإسعافات الأولية للمشجعة نورا وجرى نقلها فورًا إلى أحد المستشفيات القريبة حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

ونعت الأوساط الرياضية في المغرب المشجعة نورا الزبيري التي تعد من أشهر مشجعات نادي الرجاء المغربي وأكثرهن إخلاصًا له.

وقدم عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء الرياضي، تعازيه الحارة باسمه وباسم جميع أعضاء النادي لأسرة المشجعة نورا التي وافتها المنية قبل مباراة الرجاء أمام الأهلي.

توقف مباراة الترجي وشبيبة القبائل بسبب أعمال عنف

كما شهد ملعب حمادي العقربي في مدينة رادس التونسية أعمال شغب بين مشجعي نادي الترجي وشرطة مكافحة الشغب الأمر الذي تسبب في تأجيل انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي جمعت نادي الترجي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكرت تقارير إخبارية أن قوات الأمن التونسية تدخلت بعدما تعمد عدد من الجماهير الرياضية إشعال الألعاب النارية على المدرجات عند نهاية الشوط الأول من المباراة وتسبب في نشوب حرائق صغيرة.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 لكن الترجي تأهل إلى نصف النهائي 2-1 في مجموع المباراتين بعد فوز 1-0 في مباراة الذهاب.