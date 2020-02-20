وفاة مفاجئة للإعلامية السودانية "رتاج الأغا".. ومتابعيها ينعوها بكلمات مؤثرة على "تويتر"

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الإعلامي في السودان بعد الإعلان عن مقدمة البرامج "رتاج الآغا" مساء أمس الأربعاء بشكلٍ مفاجئ عن عمر يناهز الـ28 عامًا.

وتم الإفصاح عن خبر وفاتها، من خلال نعي رسمي نشرته قناة النيل الأزرق؛ دون الإفصاح عن تفاصيل الوفاة وأسبابها.

وكانت رتاج قد قدمت مجموعة من البرامج على قناة "النيل الأزرق"، أبرزها برنامج "ما في مشكلة"، الذي حظي بمتابعة عالية.

في ذمة الله ...#الاعلامية_بقناة_النيل_الازرق_رتاج_الاغا

إثر هبوط حاد في الدورة الدموية .

إنا لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/pr0s7ZVxjo — داليا الطاهر (@daliaaltaher88) February 19, 2020

وكتب عددٌ من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينات عن نعيها، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة الراحلة، وعدَّدوا محاسنها وقاموا بوضع صورة الفقيدة على حساباتهم الشخصية، ملقبينها بسندريلا القناة.

انتقلت للرفيق الأعلي صباح اليوم أثر هبوط حاد في الدورة الدموية مذيعة قناة النيل الازرق رتاج الاغا بمستشفى دريم التخصصي،ليتم تشييعها في موكب مهيب الي مقابر الصحافة بحضور عدد من زملائها الإعلاميين.

و قد كان اخر بوست لها عن ضرورة دعم اطفال السرطان



لها الرحمة و المغفرة pic.twitter.com/HDffoyCwYU — هاشتاق السودان ⁦🇸🇩 (@hash_sudan) February 19, 2020

ووفق تغريدات من بعض رواد تويتر، رجحوا أن وفاة رتاج جاءت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

الإنسانة و الزميلة العزيزة المذيعة بقناة النيل الأزرق رتاج الآغا في ذمة اللّه 💔

لا حول ولا قوة الا بالله ، تقبلها الله قبولاً حسنا و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/Q96uggCJMr — تاج الدين هجو (@tagoo6420) February 19, 2020

وتم تشييع رتاج الأغا في موكب مهيب إلى مقابر الصحافة؛ بحضور عدد من زملائها الإعلاميين.

يذكر أن المذيعة الراحلة كانت قد احتفلت بزواجها في مارس من العام الماضي، أي قبل أقل من عام على وفاتها.

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