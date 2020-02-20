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وفاة مفاجئة للإعلامية السودانية "رتاج الأغا".. ومتابعيها ينعوها بكلمات مؤثرة على "تويتر"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 20 شباط / فبراير 2020 - 06:11
رتاج الأغا
رتاج الأغا

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الإعلامي في السودان بعد الإعلان عن مقدمة البرامج "رتاج الآغا" مساء أمس الأربعاء بشكلٍ مفاجئ عن عمر يناهز الـ28 عامًا.

وتم الإفصاح عن خبر وفاتها، من خلال نعي رسمي نشرته قناة النيل الأزرق؛ دون الإفصاح عن تفاصيل الوفاة وأسبابها.

وكانت رتاج قد قدمت  مجموعة من البرامج على قناة "النيل الأزرق"، أبرزها برنامج "ما في مشكلة"، الذي حظي بمتابعة عالية.

وكتب عددٌ من متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تدوينات عن نعيها، على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المذيعة الراحلة، وعدَّدوا محاسنها وقاموا بوضع صورة الفقيدة على حساباتهم الشخصية، ملقبينها بسندريلا القناة.

ووفق تغريدات من بعض رواد تويتر،  رجحوا أن وفاة رتاج جاءت إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

 وتم تشييع رتاج الأغا في موكب مهيب إلى مقابر الصحافة؛ بحضور عدد من زملائها الإعلاميين.

يذكر أن المذيعة الراحلة كانت قد احتفلت بزواجها في مارس من العام الماضي، أي قبل أقل من عام على وفاتها.

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