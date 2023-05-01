وفاة 6 أشقاء بحادث سير مروع في السعودية

البوابة - لقي 6 أشقاء مصرعهم في حادث سير مروّع تعرّضت له أسرة سعودية على طريق الباحة – الطائف أمس الأحد فيما جرى نقل والداهم و3 أشقاء آخرين للعناية المركّزة في حالة خطرة.

وكشفت وسائل إعلام محلية في السعودية أن الحادث المروّع وقع بين مركبتين على الطريق العام الذي يربط محافظة الطائف بمنطقة الباحة الأمر الذي أدى إلى وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة فيما توفي قائد المركبة الثانية ونجت طفلة واحدة في الرابعة من عمرها، والتي خرجت من الحادث دون إصابات.

وذكرت التقارير الإخبارية أن أسرة الغامدي فجعت بوفاة 6 أبناء؛ أكبرهم في السابعة عشرة من عمرها وأصغرهم سنتان ونصف (ريم وسالم ومحمد وسعود ويحيى وحمدان) في حادث السير المروع.

وجرى نقل الأب والأم وابنتان (ريناد ومنيرة) وابن (سلطان) للعناية المركزة في مستشفيات الملك فيصل التخصصي بالطائف والملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الأمير سلطان بالطائف لتلقي العلاج اللازم.

وكشف محمد سالم الغامدي أن صلاة الجنازة تمت على أبناء شقيقه المتوفيين في صلاة العصر أمس، فيما جرى دفنهم بمحافظة الطائف.