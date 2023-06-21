وقاحة طالب سعودي مع معلمه تقلب السوشال ميديا.. شاهد ماذا فعل!

البوابة - بتعليقاتٍ تعبر عن غضبهم واستيائهم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقطع فيديو وصفوه بـ"المستفز" لمضاربة جماعية عنيفة شهدتها إحدى المدارس بالسعودية.

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة كبيرة من التلاميذ وهم يتضاربون مستخدمين كل ما توفر أمامهم من أدوات ومنها العصي والحجارة والقطع الخشبية وحتى علاقة الملابس الحديدية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجرأ أحد الطلاب على سحب "عقال" أحد أساتذته الذي كان يحاول ضبط الطلبة والسيطرة على المضاربة لكن دون جدوى.

عقال المعلم

عبارة "عقال المعلم" تتصدر الترند بعد تداول مقطع لطالب قام بسحب عقال معلمه لاكمال مشاجرته. pic.twitter.com/xBuWf7Ms0k — سالفة الهاشتاق وأكثر (@AbtTrend) June 20, 2023

وأثار مشهد سحب الطالب لعقال أستاذه خلال المضاربة غضب واستياء الرأي العام السعودي الذي طالب بمحاسبة الطلبة والمسؤولين عن تلك الفوضى من خلال وسمي "#عقال_المعلم" أو "#عقال_المدرس" الذي تصدر قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وأبدى عدد كبير من المغردين استيائهم من تكرار مشاهد المضاربة في المدارس السعودية، مشيرين إلى أن "سحب عقال المعلم" أمر ينذر بـ"ضياع هيبة التعليم والمعلم".

وتم تداول المقطع على نطاق واسع في الساعات الماضية، وذلك تزامنًا مع الاختبارات، فيما لم يتسن لموقع "البوابة" التحقق من تاريخ أو مكان تصوير المقطع.