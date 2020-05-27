وقاسم سليماني غيمة في السماء.. خامنئي ينشر صورة "سنصلي بالقدس"!

أثارت صورة نشرها موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوان "سنصلي في القدس" كجزء من احتفاء طهران بـ"أسبوع القدس" وهو آخر أسبوع بشهر رمضان المبارك من كل عام.

وأظهرت الصورة زعيم "حزب الله" حسن نصرالله يقف في مركزية الصورة في حرم المسجد الأقصى ويقف على يساره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وإلى جانب الأخير المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، وخلفهم زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين البحريني عيسى قاسم.

مكتب المرشد في #إيران ينشر صورة لمحور المقاومة في توظيف ليوم #القدس-في الجمعة الأخيرة من #رمضان-ملفت في الصورة قاسم سليماني معلق في السماء!

الصف الأول إسماعيل هنية #حماس حسن نصرالله #حزب_الله-

الصف الثاني أمين عام الجهاد الاسلامي زياد نخلة-والحوثي-

الصف الثالث بشار الأسد وغآاني! pic.twitter.com/iSA3DFu2U0 — عبدالله الشايجي (@docshayji) May 24, 2020

كما أظهرت الصورة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام وكأنه غيمة في السماء.

وكذلك أثار وقوف قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى جانب زعيم الحركة الاسلامية الشيعية في نيجيريا إبراهيم زكزاكي في الصف الثاني إلى جانب زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، وخلفهم في الصف الثالث الرئيس السوري بشار الأسد.

وأثارت الصورة العديد من التساؤلات عن أن إيران يبدو من خلال الصورة تعيد ترتيب أهمية حلفائها من الأهم في الأمام إلى الأقل أهمية في الخلف.

وكتب أحد المعلقين هؤلاء دمّروا بغداد والموصل وصنعاء وتعز ودمشق وحلب وبيروت والأحواز وغيرها، كما سأل بعضهم عن "من يؤم المصلين" بهذه الحالة؟

فيما أبدى ناشطون استغرابهم من غياب قادة الفصائل الشيعية في العراق.