وكالة "رويترز" تُلخص 2019 في 100 صورة.. وقبلة "ميلانا" لـ"ترودو" تتصدر

في نهاية كل عام، تصدر وكالة "روتيرز" الإخبارية حصادها للعام المنصرم من خلال 100 صورة التقطتها عبر عدستها خلال أيام السنة.

وتلخص الوكالة عبر الصور المئة أبرز وأغرب الأحداث التي شغلت العالم خلال الأيام الـ 354 الماضية.

اخترنا لكم أول 5 صور اشتهرت في العام 2019:

الصورة الأولى:

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احتفال لاعبة كرة القدم الأمريكية "ميغان رابينو" بتسجيل هدفها الأول لفريقها ضد فرنسا في نهائي ربع نهائي كأس العالم للسيدات في باريس 28 يونيو 2019.

وثق المصور "بنوا تيسييه" هذه اللقطة.

الصورة الثانية:

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وثق المصور "توماس بيتر" اللحظة التي أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين معارضين لتسليم المجرمين خلال اشتباكات في شام شوي بو في هونغ كونغ، الصين ، 14 أغسطس 2019.

الصورة الثالثة:

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تمكن المصور "لوكاس جاكسون" من الاتقاط صورة للعالمة "دانييل لاسيني" وهي تقوم بإزالة إزميل حديدي مغروس في مرجان من فصيلة Pseudodiploria strigosa بالقرب من حرم جامعة جزر فيرجن في سانت توماس في جزر فيرجن الأمريكية في 15 مايو، 2019.

الصورة الرابعة:

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حظيت قبلة السيدة الأولى "ميلانيا ترامب" لرئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" بجوار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال قمة مجموعة السبع في بياريتز فرنسا في 25 أغسطس 2019.

الصورة الخامسة:

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لحظة تصاعد الدخان في الوقت الذي التهمت فيه ألسنة الحريق كاتدرائية نوتردام في باريس، فرنسا في 15 أبريل 2019.

الصورة التقطت بعدسة "بينوا تيسييه".

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