صورة جديدة من الفضاء.. مكّة المُكرّمة بعدسة هزّاع المنصوري

نشر رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، صوة لمكة المكرمة التقطها من الفضاء.

وقال المنصوري في تعليقه المرفق مع الصورة التي نشرها على حسابيه بموقعي "تويتر" و"إنستغرام": "صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة".

ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من طرف متابعي هزاع، الذين أبدوا إعجابهم وبمنظر مكة المكرمة من الفضاء.

ومنذ وصوله إلى محطة الفضاء، حرص هزاع المنصوري على التقاط عدد من الصور من داخل وخارج محطة الفضاء الدولية، ومشاركتها مع متابعين على حساباته الرسمية في المواقع الاجتماعية.

ونشر أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، الثلاثاء، صورة من الفضاء لدولة الإمارات مع تعليق: "من أسعد رائد فضاء إلى أسعد شعب، هنا التاريخ.. هنا الإمارات من الفضاء".

ووصل رائد الفضاء الإماراتي في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي إلى محطة الفضاء الدولية، وبات المنصوري أول رائد فضاء عربي يزور لمحطة الفضاء الدولية، حيث يفترض أن يقضي هناك 8 أيام.

وسيجري طاقم الرحلة 16 تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية.

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