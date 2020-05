ولادة  أول باندا عملاق في هولندا.. لكن ملكيته تعود للصين

Fantastisch nieuws uit Ouwehands Dierenpark! Na een lange onzekere tijd was het gisteren zover... reuzenpanda Wu Wen heeft een jong gekregen! 🐼 Moeder en jong maken het goed. Lees meer over dit prachtige nieuws op www.ouwehand.nl #ouwehandsdierenpark #ouwehand #dierenpark #dierentuin #reuzenpanda #panda #reuzenpandajong #pandajong

