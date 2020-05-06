ولادة  أول باندا عملاق في هولندا.. لكن ملكيته تعود للصين

أعلنت حديقة "أوهاندز-Ouwehands" الهولندية للحيوانات أن الباندا العملاقة "وو ون- Wu Wen" أنجبت صغيرها يوم السبت الماضي.

وكشفت إدارة المتنزه الهولندي بأن التزاوج حدث في يناير الماضي بين الأم "وون ون" والأب "تشينغ".

وكانت الصين قد أقرضت هولندا الباندا "وو ون" منذ عام 2017، لذلك يكون المولود الجديد ملكًا لبكين.

وأوضحت حديقة الحيوانات الواقعة في مدينة رينين الهولندية أن "الأم وشبلها بحال جيدة".

وقال مالك حديقة "أويهاندز"، مارسيل بوكورن: "ولد بطريقة طبيعية، ذكر أم أنثى؟ لا نستطيع تحديد جنس الدب الصغير في الوقت الحالي"، لافتًا إلى أنهم سيتمكنون بعد بضعة أشهر، من تحديد جنسه، وأنهم سيطلقون عليه إسمًا بعد ذلك.

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وبحسب المعلومات، فبعد أربع سنوات، سينقل هذا الشبل إلى الصين للانضمام إلى برنامج للتكاثر.

وتعد الباندا العملاقة من الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة فقط في الصين، وتم إنشاء برنامج تربية دولي لحماية هذه الأنواع وتعد حديقة "أوهاندز-Ouwehands " الهولندية جزءا من البرنامج.

ووصل الباندا العملاقة " وو ون- Wu Wen" الى الحديقة الهولندية في 12 أبريل 2017. وفقًا للترتيبات، يمكن للشبل البقاء في هولندا لمدة أربع سنوات بعد ذلك، ستنتقل إلى الصين.