ولادة طفلة تزن 5 كغم في أستراليا.. وأمها تصفها بـ"مصارعة سومو صغيرة"

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبر ولادة طفلة "ضخمة" وذلك بسبب وزنها الذي وُلدت فيه، والذي تجاوز الـ5 كليوغرامات، وهو الوزن الذي يفوق المعدل الطبيعي لأي طفل حديث الولادة.

واستقبلت الأم "إيما ميلار" وشريكها "دانيال" ابنتهم "ريمي فرانسيس ميلار" شهر أكتوبر من عام 2019 في مستشفى ولونجونج الواقع جنوب العاصمة سيدني بعملية قيصرية لأنها لم تكمل أشهر حملها كاملة.

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وبينما يبلغ متوسط وزن المولود الجديد في أستراليا 3.3 كيلوجرام فقط، أنجبت السيدة "إيما" طفلتها بوزن 5.88 كيلوجرام عندما كان عمرها 38 أسبوعًا ويومين.

وقالت الأم لوسائل الإعلام بأنها أطلقت على طفلتها لقب "مصارعة سومو صغيرة".

وتابعت: "كنت أتوقع أن أنجب طفلًا كبيرًا لأنني مصاب بسكري الحمل ولكن ليس بهذا الحجم الكبير".

وأردفت تقول: "في الأسبوع الـ35، كشفت الموجات فوق الصوتية أن وزن طفلتي كان 4 كيلوجرام، لكننا لم نعتقد أنها ستنمو أكثر من ذلك بكثير".

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وكان الأطفال الآخرون للزوجين، وهما "ويلو" البالغ من العمر عامين و"آيس"، البالغ من العمر أربع سنوات، قد ولدا بوزن أكبر من الأطفال العاديين، إذ بلغ وزنهم 5.5 كيلوجرام و 3.8 كيلوجرام على التوالي.

فيما يقول الأب "دانيال": "شعرت بالصدمة عندما رأيتها للمرة الأولى، فقد التف حولها الكثير من الممرضات والأطباء الذين تسائلوا عن وزنها".

ولفت الأب الى أنه قام بشراء ملابس جديدة عند عودة الطفلة الى المنزل، حيث كانت الملابس التي اشتروها سابقًا صغيرة للغاية على طفلتهم الضخمة.

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