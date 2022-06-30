ولادة طفلة عراقية بــ 24 إصبعًا

شهد مستشفى فاطمة الزهراء للتوليد في العاصمة العراقية بغداد ولادة طفلة تمتلك 24 إصبعًا بدلًا من من 20 في حالة طبية نادرة وغريبة.

ونشرت الكوادر الطبية في المستشفى المذكور صورًا للطفلة التي تمتلك 4 أصابع زائدة، فهناك6 أصابع في كل من اليد اليمنى واليسرى، وكذلك 6 أصابع في كل من القدمين اليمنى واليسرى.

وذكر المستشفى بأن ولادة الطفلة كانت يوم الاثنين الماضي، 27 يونيو 2022، وهي في وضع صحي جيد ولا تعاني من أي مشاكل.

وأوضح المستشفى بأن عملية الولادة حدثت بشكلٍ طبيعي دون تداخل جراحي.

وقالت الدكتورة نغم النداوي، إحدى أعضاء الكوادر الطبية في مستشفى فاطمة الزهراء، التابعة لدائرة صحة الرصافة، أن الأصابع الزائدة لا تؤثر على صحتها العامة وأن مثل هذه الحالات تعود إلى اختلاف جيني بين الوالدين.