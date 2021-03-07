الحسين بن عبدالله ضاحكًا: بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج

أجرى ولي العهد الأردني الحسين عبدالله الثاني لقاء مع التلفزيون الأردني بمناسبة تعريب قيادة الجيش العربي.

وأكد ولي العهد خلال اللقاء الى أنه في الجيش الأردني مجرد ملازم أول وليس وليًا للعهد، فالقوات المسلحة تعتبر مدرسة تعلم الانضباط والالتزام والتضحية.

وحول طريقة تعامله مع وسائل التواصل الاجتماعي، قال ضاحكًا في اللقاء الذي بث يوم الجمعة عبر شاشة التلفزيون الأردني: "مرات بفتح تلفوني بلاقي حالي يا خاطب أو متزوج، فمواقع التواصل الاجتماعي لا تعكس الواقع باستمرار".

وأثار تعليق الأمير الأردني باللغة العامية على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروها دليلًا على بساطته وقربه من شعبه حتى أنه أعطى المقابلة الرسمية نوعًا من "الطرافة".

كما تحدث خلال اللقاء عن قربه من جده الراحل جلالة الملك الحسين، كما دار الحوار حول أهم الأمور والقضايا على الساحة المحلية.

وصادف يوم الاثنين، الأول من آذار، ذكرى تعريب قيادة الجيش الأردني، عندما اتخذ الملك الحسين بن طلال، قرارا بعزل القائد العام للجيش الأردني كلوب باشا، البريطاني الجنسية عام 1956.

وأمر الملك الحسين بن طلال في الأول من آذار عام 1956، وصدر قرار مجلس الوزراء بإنهاء خدمة كلوب من منصبه وترفيع العميد راضي حسن عناب لرتبة أمير لواء حيث أصبح عناب أول ضابط عربي أردني يتولى رئاسة أركان الجيش العربي.

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