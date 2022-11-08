ونتر جاردن دبي تستقبل زوارها .. الموقع - أسعار التذاكر

ونتر جاردن دبي - الحديقة الشتوية - Winter Garden في دبي بدأت باستقبال زوّارها بدءا من 1 نوفمبر ومنحهم أجواء شتوية لندنية استعدادًا لاستقبال رأس السنة وأعياد الميلاد.

وتقع الحديقة الشتوية دبي - Winter Garden أمام قصر الحبتور دبي في واحة شتوية ساحرة تهمس المفاجأت الاحتفالية في كل مكان.

وتضم ونتر جاردن دبي مجموعة رائعة من أكشاك الطعام لأخذ الزوار في رحلة طهي حول العالم ، مع عروض في الشوارع و موسيقى مباشرة.

ونتر جاردن دبي

خلال موسم الأعياد، وتحديدًا في الفترة ما بين 1 إلى 31 ديسمبر، ستتميز الحديقة الشتوية أيضًا بغناء الترانيم وإضاءة احتفالية مذهلة وزيارات مفاجئة من سانتا.

أُنشئت الحديقة الشتوية في الأصل كجزء من أنشطة موسم الأعياد في مدينة الحبتور، وقد توسعت منذ ذلك الحين لتشمل احتفالًا امتد لعدة أشهر بموسم الشتاء في دبي - ودعت الجميع في الهواء الطلق إلى إعادة التواصل الاجتماعي حول أكشاك الطعام الشهية.

وتوفر الحديقة الشتوية العديد من الأنشطة المذهلة بما في ذلك جولات ممتعة للصغار في منطقة اللعب المخصصة والعرض الفني، حيث تنبض الحديقة الشتوية بالمرح والنكهة ليستمتع بها الجميع.

كما ترحب ونتر جاردن دبي بالأصدقاء من ذوي الهمم، مع وسائل الترفيه الخاصة بهم!

وخلال موسم الأعياد، ستشبه الحديقة الشتوية الساحرة في حبتور بالاس دبي أرض العجائب الشتوية، وستوفر احتفالات ممتعة لجميع أفراد العائلة بالديكورات المبهرة وترانيم الأعياد في حدائق القصر الحبتور الجميلة.

وستتوفر في الحديقة الشتوية نكهات لذيذة من خبز الزنجبيل والشوكولاتة الساخنة، بينما يدعو الترفيه المستمر لفناني الشوارع والألعاب البهلوانية إلى التجول بحرية، ومع ظهور بابا نويل بشكل مفاجئ مع فرصة التقاط الصور الممتعة التي لا تُنسى.

تفاصيل ونتر جاردن دبي

المكان: قصر الحبتور، مدينة الحبتور، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة

قصر الحبتور، مدينة الحبتور، شارع الشيخ زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة التاريخ: 1 نوفمبر 2022– 31 ديسمبر 2022

1 نوفمبر 2022– 31 ديسمبر 2022 الساعة: 4 مساء – 12 فجرًا (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة)

4 مساء – 12 فجرًا (توقيت دولة الإمارات العربية المتحدة) الموقع: يرجى النقر هنا

أسعار تذاكر ونتر جاردن دبي

تبلغ سعر تذاكر ونتر جاردن دبي 25 درهم إماراتي

*يمكن الشراء من أكشاك المطاعم من تذكرة الدخول مع الإضافة عليها

الحبتور سيتي

الحبتور سيتي يعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في دبي والذي بدأ العمل به في عام 2013 وجرى افتتاحه في عام 2016.

يستقبل الحبتور سيتي آلاف الزوّار يوميًا لخوض تجارب فريدة في فنادق فاخرة وأبراج سكنية مرتفعة والعديد من المرافق الترفيهية المميزة.