ويكيبيديا تعود إلى تركيا بعد عامين ونصف من الحظر.. ومؤسسها ينشر "سيلفي" احتفالي

أقرت المحكمة الدستورية في تركيا بأن قرار السلطات حجب موقع موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية يمثل انتهاكًا لحق التعبير، ما يمهد الطريق لرفع الحظر عن الموسوعة الذي استمر عامين ونصف.

وخلصت المحكمة في بيان صدر عنها إلى أن الحظر المفروض على "ويكيبيديا" يُخالف البند الـ26 من دستور البلاد والذي يضمن حرية التعبير.

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وأكد المحامي التركي "يامان أكدنيز" الذي قدم دعوى إلى المحكمة، أن عشرة قضاة دعموا هذا الحكم لصالح ويكيبيديا وأمروا برفع الحظر فورًا مقابل رفض ستة قضاة آخرين.

وتم الترحيب بالحكم من قبل "جيمي ويلز"، مؤسس الموقع ، الذي قام بنشر صورة لنفسه في رحلة سابقة إلى إسطنبول عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وأرفقها بتغريدة: "مرحبًا بكم مرة أخرى، تركيا!".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة ولم يتضح على الفور متى ستتم استعادة الوصول إلى الموسوعة الإلكترونية.

وكانت السلطات التركية فرضت الحظر على "ويكيبيديا" في نيسان 2017 بدعوى ضم الموقع ملفات على صلة بتنظيمات إرهابية، وجاء هذا القرار بفعل قانون يتيح للحكومة حجب مواقع تحتوي، حسب رأيها، على مواد "بذيئة" وتشكل خطرًا على أمن البلاد القومي.

وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حينها أنها نفذت الحظر على "ويكيبيديا دوت أورغ"، وهي موسوعة واسعة الانتشار وحرة المحتوى بلغات متعددة على شبكة الانترنت.

وقال بيان للهيئة "بعد تحليلات تقنية وبالاستناد إلى القانون رقم 5651، تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الموقع ويكيبيديا دوت أورغ".

وسرى المنع على كل اللغات في ويكيبيديا في تركيا ابتداء من الساعة 05,00 تغ بعد صدور القرار الاداري بالحظر، بحسب بيان لمجموعة "تركيا بلوكس" التي ترصد حالات المنع على شبكة الانترنت في تركيا.

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