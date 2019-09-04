من فتاة الى رجل.. عارضة أزياء تركية تخضع لعملية تحول جنسي

بات في الآونة الأخيرة الحديث عن التحول الجنسي يأخذ منحى أوسع، خصوصًا بعد تطور الطب، وانتشرت عمليات تغيير الجنس، فهناك العديد من عارضات الأزياء كُن بالأصل رجالًا، والعديد من الرياضيين كانوا بالأصل نساء.

في تركيا، فاجأت إحدى مشتركات برنامج My Style، الذي تتنافس فيه مجموعة من الفتيات على لقب الأكثر أناقة، الجمهور بخضوعها لعملية تغيير الجنس.

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وكشفت "نسليهان دووروز" البالغة من العمر 32 عامًا بأنها بدأت التفكير بهذا القرار منذ أن كانت الطفلة لكنها أقدمت على هذه الخطوة مؤخرًا.

وقالت عارضة الأزياء السابقة "نسليهان" في مقابلة على إحدى القنوات التركية: "منذ أن كنت صغيرة أدركت بأني لست فتاة، عندما كنت في الخامسة من عمري كنت ألعب بأدوات الحلاقة الخاصة بجدي، وكنت أفرك بها وجهي، كما كنت أفضل ارتداء ملابس الملاكمة على أن أرتدي الفساتين".

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وأشارت "نسليهان" الى أنها غيرت اسمها لـ "دوروك"، وباتت تفكر جديًا في دخول عالم عرض الأزياء على أنها ذكر.

وأوضحت بأنها احتاجت الى عدة شهور لإقناع عائلتها بهذا القرار.

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وقالت بأنها باتت تعمل أيضًا في مجال تصميم الأزياء وتعاونت مع العديد من مجلات الموضة مثل Elle و Marie Claire و Vogue.

في حين قال والد "نسليهان": "أصبح لدي ابن وسيم، لم أعد أشعر بالقلق، أتمنى أن يتفهم الجميع قرار دوروك".

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