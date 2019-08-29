يجمع أربع نكهات مختلفة.. "كادبوري" توحّد الشعب الهندي بلوحها الجديد

إذا كنت من مواكبي السياسة العالمية، فستعلم أن هناك توترات في الهند، على مستويات مختلفة أهمها تلك التي تنطلق على أسس عرقية أو طائفية أو دينية.

وعلى أمل جمع بين عملائها في الهند، أطلقت شركة "كادبوري" البريطانية لصناعة الحلوى ومقرها الرئيسي في أوكسبريدج، لوح شوكولاته يحمل اسم "Unity Bar" والذي يضم أربعة أنواع معًا، للجمع بين المستهلكين.

وتأمل العلامة التجارية للشوكولاتة في توحيد الهند بالرغم من اختلاف طوائفهم ولغتهم ولونهم ومنطقتهم، فهو يجمع بين أربع نكهات مختلفة في لوح واحد: الشكولاتة الدّاكنة، والشكولاتة الدّاكنة المخلوطة بالحليب، والشوكولاتة بالحليب، والشوكولاتة البيضاء في لوحٍ واحد.

​

وفي يوم الاستقلال الهندي، 15 أغسطس ، تعاونت شركة كادبوري مع "ميماك أوجلفي- Ogilvy India" للعلاقات العامة من أجل تقديم هذه وجبة الخفيفة على العملاء.

كما يُظهر غلاف الشوكولاتة الجديد مجموعة من الهنود من خلفيّات مختلفة متشابكي الأيدي، كما يمكن رؤية رسومات توضيحية لنساء مسلمات يرتدين الحجاب بينما يجلس رجال من السيخ يشبكون أيديهم بأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

وعلى موقعها على شبكة الإنترنت كتب شركة Ogilvy: "الهند بلد متنوع، يضم أشخاصًا من مختلف الطوائف والعقائد واللغات والمناطق والأديان، كما يعيش الجميع معًا، ولكن ليس دائمًا بشكل سلمي لذا أرادت كادبوري التي يحبها الجميع، إرسال رسالة قوية من الوحدة".

​

والجدير بالذكر أن فكرة "كادبوري" الجديدة قد لاقت إعجاب المستهلكين الذين وصفوها بـالمذهلة.

لمزيد من اختيار المحرر:

لعاشقات اللون الوردي.. شوكولاتة وردية بالأسواق قريبًا