يحدث في إيران.. "عزرائيل" يجوب الشوارع لترهيب الناس من "كورونا"

فرضت السلطات الإيرانية منذ منتصف شهر مارس الماضي حظرًا للتَجوال في محالة للحد من تفشي فيروس "كورونا" المُستجد، إلا أن البعض لم يأخذ هذا القرار على محل الجدل ولا زال يتجول في الشوارع الرئيسية والفرعية في عدة مدن ومحافظات.

ودفعت هذه المخالفات السلطات في محافظة "خرمشهر" لواقعة جنوبي إيران بأفراد يرتدون زي ملك الموت "عزرائيل"يتجولون في الشوارع؛ في ظل تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

🎥 ابتکار شهرداری خرمشهر برای مقابله با کرونا‌



🔹 لباس عزرائیل پوشیدن با اسم كرونا رفتن تو بازار خرمشهر که مردم بترسند!#كرونا#خرمشهر pic.twitter.com/xSFhHCENFy — SabaMatouri (@s_matouri62) March 31, 2020

ونشر حساب صحيفة ”كيهان.لندن“ على موقع التدوين "تويتر" مقطع الفيديو، وأرفقه بتعليق: "الابتكارات في الجمهورية الإسلامية، بلدية خرمشهر تستعين بأفراد في زي عزرائيل لإخافة الناس من "كورونا".

وأظهر المقطع مجموعة من الأشخاص يرتدون زي "عزرائيل" تصاحبهم كاميرات وسائل الإعلام، لتخويف الأهالي من الخروج وحثهم على البقاء في المنزل بعد التفشي المخيف لفيروس كورونا في كامل مدن إيران.

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وتعتبر مدينة "خرمشهر" من بين أكثر المدن الإيرانية التي تشهد إصابات بفيروس "كورونا".

وارتفعت إصابات "كورونا" في إيران، الثلاثاء، إلى 44 ألفا و605، تماثل منهم للشفاء 14 ألفا و656، وتوفي 2898.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، للتلفزيون الرسمي، أن عدد المصابين قفز إلى 44606.

وأوضح: "اكتُشفت 3111 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. وللأسف 3703 من إجمالي المصابين في حالة حرجة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حذر أول أمس الأحد، من أن "كوفيد-19" قد يظل موجودا لعام أو عامين.

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