أماكن العروض والاحتفالات بـ يوم التأسيس السعودي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا، حدد فيه يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم يوم التأسيس السعودي ، ويصبح إجازة رسمية.

وتزامن تاريخ احتفالات يوم التأسيس السعودي مع بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ الموافق شهر فبراير من عام 1727م.

وتأتي أهمية يوم التأسيس السعودي من اعتزاز الشعب السعودي بالجذور الراسخة لبلادهم وارتباطه بقيادتهم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه للدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ -1727م والتي استمرت إلى عام 1233هـ -1818م، وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

يوم التأسيس السعودي

تخلد العطلة السنوية الجديدة في المملكة العربية السعودية ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، موحدًا الجزيرة العربية بعد قرون من الفرقة والتشتت وعدم الاستقرار، وصمودها أمام محاولات القضاء عليها.

وبعد 7 سنوات على انتهاء الدولة السعودية الأولى، تمكن الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود عام 1240هـ -1824م من استعادتها وتأسيس الدولة السعودية الثانية التي استمرت إلى عام 1309هـ -1891م؛ وبعد انتهائها بعشر سنوات، أسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ -1902م الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية.

احتفالات يوم التأسيس السعودي

مع قرب حلول يوم 22 فبراير، يستعد الشعب السعودي بكافة أطيافه لإحياء الذكرى الأولى لـ يوم التأسيس السعودي من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات.

كما تستعد المدن السعودية للاحتفال بهذه المناسبة بطرقٍ مختلفة لكنها تحمل نكهة سعودية وطنية لا مثيل لها، مثل تزيين الشوارع بالأعلام وإقامة البرامج والفعاليات والأنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة.

كيف تحتفل بـ يوم التأسيس السعودي ؟

هناك الكثير من الطرق التي يستعد المواطنين والمواطنات للاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي، ومنها:

تغيير الصورة الرئيسية على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شعار يوم التأسيس السعودي" وهو "يوم بدينا".

إعداد الحلويات السعودية التقليدية مثل الحنيني الكليجة والمعصوب.

إعداد الأطباق الشهية من السفرة السعودية مثل الكبسة والمفطح والمطازيز.

تعليق علم المملكة العربية السعودية على شرف المنازل والسيارات.

إعداد برامج ترفيهية للأطفال داخل المنزل من أجل تعريفهم بهذا التاريخ المميز وسرد قصص تأسيس الدولة السعودية بطريقة سلسلة وسهلة.

مشاهدة أفلام تاريخية الخاصة بالسعودية واسترجاع الذكريات التاريخية على مر مختلف العصور.

توزيع الهدايا التذكارية على الأطفل ذات الرموز السعودية الوطنية.

التي تحمل شعار يوم التأسيس السعودي، وتوزيع ميداليات تحميل الرموز السعودية الوطنية، هل المواطنين في شوارع المملكة العربية السعودية.

الرياض تحتفل بـ يوم التأسيس السعودي

يستعد أهالي العاصمة السعودية الرياض للاحتفال بـ يوم التأسيس السعودي من خلال:

مسيرة البداية: في وادي نمار-الرياض، وتحكي عبر 10 مشاهد قصة 3 قرون مضت بمشاركة 3500 مؤدٍ.

في وادي نمار-الرياض، وتحكي عبر 10 مشاهد قصة 3 قرون مضت بمشاركة 3500 مؤدٍ. أوبريت التأسيس: يوم 23 فبراير على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض ستي حيث يستعرض أيقونات تاريخية مرت خلال الثلاثة قرون، بداية من المؤسس في قالب مسرحي غنائي.

يوم 23 فبراير على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض ستي حيث يستعرض أيقونات تاريخية مرت خلال الثلاثة قرون، بداية من المؤسس في قالب مسرحي غنائي. عرض الأضواء: ستزدان سماء الرياض بعرض الضوء، التي تمزج لوحاتها الفنية العشر بين الألعاب النارية وعروض الدرونز الجوية والمؤثرات الصوتية.

ستزدان سماء الرياض بعرض الضوء، التي تمزج لوحاتها الفنية العشر بين الألعاب النارية وعروض الدرونز الجوية والمؤثرات الصوتية. معرض فني: تم نصب العديد من اللوحات الفنية في موقع تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وستستقبل المشاهدين في 24 فبراير 2022.

تم نصب العديد من اللوحات الفنية في موقع تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، وستستقبل المشاهدين في 24 فبراير 2022. فعالية المجلس في المتحف الوطني بالرياض: خلال الفترة من 22 حتى 24 فبراير ستقام فعالية المجلس في أجواء مليئة بالمعاني الثقافية تتضمن مجموعة من ورش العمل التفاعلية، بجانب الحوارات والنقاشات المثمرة، وتوثيق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى.

جدة تحتفل بـ يوم التأسيس السعودي

كما ستشهد مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، فعاليات احتفالية بمناسبة يوم التأسيس السعودي ومنها:

فعالية نجناح: ستشهد ساحة العروض على طريق الدائري الشرقي هذه الفعالية والتي ستأخذ الضيوف إلى عصر حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الملبوسات والأزياء التقليدية السعودية.

معرض فني وندوات ثقافية تاريخية.

معرض متخصص بالقهوة السعودية.

عروض الألعاب النارية

احتفالات يوم التأسيس السعودي في المدن السعودية

كما ستشهد بقية المدن السعودية احتفالات مختلفة ومنوعة لإحياء ذكرى يوم التأسيس السعودي ومنها الدمام، والمدنية المنورة، والطائف، وحائل، وعرعر، وسكاكا، وأبها، والباحة، ونجران، وجازان، وتبوك، وبريدة.

أنشطة في الجامعات والمدارس في يوم التأسيس السعودي

وجّه وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية؛ بالاحتفاء بـ يوم التأسيس السعودي.

وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة سيكون من خلال إقامة فعاليات وبرامج أنشطة للتعريف بأهمية هذه المناسبة، والعمق التاريخي والحضاري والثقافي للدولة السعودية منذ تأسيسها قبل ثلاثة قرون.

شعار يوم التأسيس السعودي 2022

يحمل شعار يوم التأسيس السعودي 2022 اسم "يوم بدينا" ويمثل حقبة طويلة من الإنجازات الهامة التي تعكس أمجاد المملكة العربية السعودية على يد قادتها المتلاحقين منذ تأسيس الدولة وتوحيدها تحت قيادة تضمن لهم السيادة والقوة والأمن والأمان.

وتضمن شعار يوم التأسيس على أربعة من أقدم الرموز التي تمتلك دلالات عميقة للمجتمع السعودي: