40 جمجمة وجنين داخل زجاجة.. ضبطيات صادمة داخل وكر عصابة مخدرات بالمكسيك

بدأت السلطات في العاصمة المكسيكية تحقيقاتها بعد العثور على أكثر من 40 جمجمة وعشرات العظام البشرية وجنين محفوظ في جرة زجاجية بالقرب من وكر لعصابة مخدرات في مكسيكو سيتي.

وقالت رئيسة البلدية "كلوديا شينباوم" للصحفيين إنه سيتم مقارنة نتائج فحص الحمض النووي للعظام والجماجم بقوائم الأشخاص المفقودين في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد.

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وأشارت الى أن المداهمة التي نفذتها شرطة العاصمة تمت قبل أيام في حي "تيبيتو" الواقع وسط المدينة أسفرت عن هذه الضبطيات الغربية ومن ثم اعتقلت 31 شخصًا، للاشتباه في ضلوعهم في أنشطة عصابات المخدرات، فيما أمر قاض بالإفراج عن 27 من المشتبه بهم.

وتُظهر صور نشرها مكتب الادعاء العام في مكسيكو سيتي جماجم مُعلقة حول مذبح، وغرفة مؤلفة من جدار عليه رسوم مليئة بالرموز، شملت هرمًا وفوقه يد، وأجرامًا سماوية ورأس ماعز ونجمة بين قرنيه.

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وقالت متحدثة باسم مكتب الادعاء العام إن السلطات مازالت تحقق في مصدر تلك الجماجم، وأشارت إلى أن عدد ما عثرت عليه السلطات منها بلغ 42 على الأقل.

وأضافت: "عثر المحققون أيضًا على سكاكين و40 عظمة فك والجنين في الجرة الزجاجية و30 عظمة من ذراع أو ساق في الموقع، لكن لم يتضح بعد إن كان الجنين المحفوظ بشريًا".

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