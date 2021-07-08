5 حبات M&Ms تدخل بريطاني موسوعة غينيش.. هل بإمكانك هزيمته!‎

عادةً ما تتضمن موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إنجازات نادرة وأرقامًا مثيرة للإعجاب لأشخاص يمتلكون ربما قدرات خارقة أو مهارات تميّزهم عن غيرهم.

ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تحطيم رقم جديد في الموسوعة، يمكنك وضع 6 حبات قطع حلوى M&Ms" فوق بعض لكسر الرقم القياسي السابق وهو 5 حبات فقط.

وتمكن المهندس البريطاني "ويل كوتبيل" البالغ من العمر 23 عامًا من دخول الموسوعة وتسجيل رقم قياسي جديد بترتيب 5 حبات من M&Ms محطمًا الرقم السابق للإيطالي سيلفيو سابا والأسترالي بريندان كيلبي اللذان وضعا 4 حبات.

وقال "كوتبيل" حول إنجازه الغريب: “يتطلب الأمر صبرًا مذهلًا ولمسة لطيفة، فحبات الشوكولاتة لم تصمم بشكل متشابه تمامًا،كما أن غلافها اللامع المغطى بالحلوى لا يجعلها تلتصق".

وأخبر المهندس موسوعة "غينيس" أن الفكرة طرأت على باله أثناء فترة الحجر المفروض في بريطانيا للحد من تفشي "كورونا".

والتقطت الموسوعة صورًا لـ"ويل كوتبيل" مع إنجازه الغريب حاملًا الشهادة الممنوحة له.

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