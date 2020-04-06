Google توجه رسالة للكوادر الطبية.. "أنتم خط الدفاع الأول أمام فيروس "كورونا"

عمدت شركة "غوغل-Google" الأميريكية الى تغيير شعارها على محرك البحث الأكبر في العالم بهدف توجيه رسالة "شكر" لكل العاملين في مجال الصحة العامة في جميع أنحاء العالم خلال أزمة "كورونا" المُستجد COVID-19.

وتُظهر رسومات الشعار المبتكرة من Google اليوم باحثًا علميًا يقف على منصة تفسر تشابه "تسطيح المنحنى"، ثم يظهر شكل "قلب حب" في طريقه الى الباحث للتعبير عن الشكر والامتنان الذي يشعر به العالم اتجاه الكوادر الطبية والباحثين في المجتمع العلمي.

وأشارت Google تريد إيصال رسالة لكل الأطباء والممرضين والمسعفين والإداريين والفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة، في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حاليًا جراء تفشي فيروس "كورونا"، باذلين أقصى جهودهم وطاقتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على الكرة الأرضية.

وغالبًا ما تغير Google شعارها للاحتفال بالعطلات أو المناسبات السنوية أو حياة الفنانين والعلماء المشهورين.

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تقول Google إنها ستطلق سلسلة من الشعارات المبتكرة على مدار الأسابيع القادمة للتعرف على العديد من الأشخاص الموجودين في الخطوط الأمامية الذين يعملون على حماية الأشخاص من COVID-19 وتكريمهم.

وهذه ليست الرسمة الأولى من Google حول COVID-19، ففي 4 أبريل، طلبت Google من الناس البقاء في المنزل لإنقاذ أرواحهم للحد من تفشي فيروس "كورونا".

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كما أطلقت شركة Google موقعًا يهدف إلى الكشف عن مدى تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ويستخدم الموقع الإلكتروني COVID-19 Community Mobility Reports بيانات المواقع ذات الهوية المجهولة التي جمعت من مستخدمي منتجات Google وخدماتها.

ويعرض الموقع اتجاهات البيانات السكانية من ست فئات هي: البيع بالتجزئة والترفيه، والبقالة والصيدلة، والحدائق، ومحطات النقل العام، وأماكن العمل، والمساكن.

كما التزمت شركة Google بالتبرع بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من استجابتها لجائحة فيروس "كورونا".