KFC تقيم جنازة لوداع وجبة طعام شهيرة

البوابة - في حملة ساخرة جديدة، تخطط سلسلة مطاعم "كنتاكي – KFC" في كندا إقامة جنازة لوداع أحد أصناف الطعام لديها، البطاطا المقلية، نظرًا لنقص شعبيتها لدى الشعب الكندي.

ولسنواتٍ عدة، لم يتمكن الكنديون من إخفاء كراهيتهم الشديدة لبطاطس كنتاكي فرايد تشيكن، واصفين إياها بـ"الذابلة" و"القذرة"، وهو ما سمعته الإدارة وقررت إلغاء هذا الصنف من قائمة الطعام الخاصة بها واستبدالها بصنف "مقرمش" جديد.

وقالت إدارة مطعم كنتاكي في كندا بأن إلغاء صنف البطاطا القديم لن يتم بشكلٍ اعتيادي، إذ قررت إقامة مراسم وداع سيتم بثها على الهواء مباشرة كي يتسنّ للكنديين وداع صنفهم غير المحبب.

في وقت بث الجنازة، حصدت مقاطع الفيديو نحو 8 مليون مشاهدة، فيما أبدى كثيرون ارتياحهم وامتنانهم لتغيير البطاطا القديمة واستبدالها بصنف مقرمش أشد لذة.

جنازة بطاطا كنتاكي

وتمثلت الجنازة بسكب مئات العلب المليئة بالبطاطا داخل تابوت ضخم تمهيدًا لدفنه تحت التراب، في مشهد ساخر من البطاطا القديمة البالية.

في الوقت نفسه، كشف كنتاكي كندا عن وصفة جديدة للبطاطا وهي البطاطا المقرمشة والتي ستكون بديلة للوجبة القديمة من أجل إرضاء أشد النقاد، وستكون متوفرة لفترة محدودة مقابل دولار واحد فقط.

وقال مدير التسويق في كنتاكي كندا: "كنا نعلم أن الكنديين يكرهون البطاطس المقلية القديمة، ولذا رأينا ذلك كفرصة لنظهر لمعجبينا أننا نسمعهم من خلال تغيير هذا الصنف وإطلاقه بطريقة ممتعة".

وتابع: "تتمحور علامة KFC التجارية حول الجرأة والمرح، وتتيح لنا هذه الحملة الساخرة تقديم منتج جديد ومثير نفخر به، مع تسليط الضوء على منتج لم يكن محبوبًا من قبل الكنديين".

وقامت شركة Courage التي تتخذ من تورونتو مقرًا لها، وهي وكالة إبداعية في KFC Canada، بتصميم حملة الترويج للبطاطا الجديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق KFC، وموقع KFC.ca.