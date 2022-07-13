نابفليكس نسخة Netflix المنومة تدخلك في سبات عميق

نعلم جميعًا شعور الأرق، حين يريد جسمك النوم ولكن عقلك ما زال مستيقظًا ونشطًا، لكن ماذا لو قلنا لك أن تطبيقًا جديدًا يطلق عليه اسم نابفليكس - Napflix سيمنحك نومًا سريعًا ولفترة طويلة تجعلك منتعشًا وحيويًا في صباح اليوم التالي ؟

نابفليكس - Napflix عبارة عن "منصة محاكاة ساخرة" تجد فيها المحتوى الأكثر صمتًا في العالم يجعلك تشعر بالنعاس وتساعدك أن تغفو بسهولة.

ويتضمن الهدف الرئيسي لمنصة "ناب فليكس - Napflix" هو أن تشعر بالنعاس، واسمها يأتي من كلمة "nap" الإنجليزية والتي تعني بالعربية "القيلولة".

ويتضمن المحتوى الذي تقدمه المنصة مئات الآلاف من مقاطع الفيديو التي تساعدك على الاسترخاء، ومنها مقطع فيديو تصل مدته لـ4 ساعات يظهر لك رحلة في النرويج عبر القطار.

ويشمل مقطع الفيديو كل ما يمكن أن تراه العين خلال رحلة تستمر لمدة 4 ساعات، من العبور في نفقٍ طويل مرورًا بجسر شاهق ممزوجًا بصوت القضبان والمسارات الحديدة الى جانب المناظر الطبيعية ومحطات التوقف.

كما يمكن لأولئك الذين يحاربون الأرق، على سبيل المثال، أن يتابعوا مقطع فيديو تصل مدته لـ2.5 ساعة لمجموعة أشخاص يحتفولون بعيد الفصح ويجوبون شوارع ملقة، فيما قد يجد آخرون أن النوم يحدث بشكل أفضل بعد متابعة مقطع فيديو لحفل زفاف ملكة إسبانيا عام 1995، أو فيلم وثائقي عن نظرية "الكم-Quantum".

كما تتضمن المنصة مجموعة من مقاطع الفيديو التي تتضمن محتوى بطيء وممل بهدف (تهدئة العقول كثيرة التفكير).

أحد فيديوهات Napflix هو مقطع فيديو تصل مدته لـ9 ساعات و59 دقيقة لمروحة تعمل بشكل روتيني ممل جدًا.