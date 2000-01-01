البوابة - رمضان شهر البركات والصيام، مع اقتراب النصف من رمضان تعالوا نتعلم معاً طريقة سهلة لتحضير هدايا صغيرة ولطيفة للأطفال للاحتفال بإتمام نصف صيام شهر رمضان. وسيصادف موعد ليلة النصف من رمضان 2023 يوم الخميس الموافق 15 أبريل. تقبل الله طاعتكم.

يعرف هذا الاحتفال في بعض دول الخليج باسم القرقيعان، وهو تقليد ثقافي قديم يتم الاحتفال به في المنتصف من شهر رمضان المبارك، والهدف هو تشجيع الأطفال على صوم رمضان من خلال الاحتفال بنجاحهم في صوم نصف رمضان الأول كاملًا وتحفيزهم على صيام النصف المتبقي منه.

في مساء هذا اليوم يرتدي الأطفال الملابس التقليدية ويتجمعون ويرددون الأغاني، ويدورون على المنازل طارقين الأبواب طالبين المكسرات والحلوى. ويردد الأطفال أغنيات تراثية جميلة خاصة بهذه المناسبة التقليدية المميزة، التي تتميز بأغنياتها التي تحمل الأمنيات والدعوات بالبركة لأصحاب البيت وصغاره؛ وأن تسود السعادة في أرجاء البيت، ومن هذه الأناشيد التي يغنيها الأطفال في هذا اليوم:

قرقاعون عادت عليكم يالصيام ... عطونا الله يعطيكم ... بيت مكة يوديكم ... يا مكة يالمعمورة ... سلّم ولدهم يا الله ... خليه لأمه يا الله ... يجيب المكده ويحطها ... بحضن أمه ... يا شفيع الأمة ... عسى البقعة ما إتخمه ... ولا توازي على أمه ... قرقيعان وقرقيعان ... بين أقصير ورميضان ... عادت عليكم صيام ... كل سنة وكل عام.

اصنعيه بنفسك: توزيعات النصف من رمضان

أنتِ بحاجة إلى:

أكواب بلاستيكية شفافة (يمكنك استخدام أكواب ورقية إذا لم يتوفر)

حلويات وسكاكر متنوعة

أقلام تلوين

أكياس بلاستيكية أو ورق شفاف

أشرطة ملونة

بطاقات وورق ملون

اصنعيه بنفسك: توزيعات النصف من رمضان

الطريقة:

ترتب الشوكولاتة والسكاكر التي ستقومين بتوزيعها على الأطفال. توضع الكميات أو التوزيعات في الأكواب بالتساوي. تلف الأكواب بالأكياس البلاستيكية بشكل مرتب. تربط الأكياس بالأشرطة الملونة وتغلق جيداً. على البطاقات الملونة تكتب عبارات التهنئة (مبارك النصف من رمضان)، (رمضان مبارك)، (صيام مقبول) تكتب أسماء الأطفال على البطاقات لحين توزيعها. ترتب الأكواب في سلة مرتبة وتوزع على الأطفال يوم النصف من رمضان.

اصنعيها بنفسك: أطباق رمضانية مصنوعة من الصلصال

اصنعيه بنفسك: توزيعات وهدايا حق الليلة للأطفال