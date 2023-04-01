اصنعيها بنفسك: أطباق رمضانية مصنوعة من الصلصال

البوابة – فكرة جديدة ولطيفة لتعليم كيفية صنع أطباق رمضانية وأشكال بسيطة ولكنها جميلة يمكنك استخدامها لحفظ أشياء مثل الخواتم ، والأقراط، أو أي إكسسوارات صغيرة.

اصنعيه بنفسك: أطباق رمضانية مصنوعة من الصلصال

الأشياء التي ستحتاج إليها:

المواد:

أكياس طين/ صلصال جاهزة

طلاء أكريليك

الأدوات:

لوح تحضير الطين

شوبك لفرد الطين

قواطع خاصة لتشكيل الصلصال (اشكال مختلفة مربعة، مستطيلة، دائرية)

سكين حاد للخزفيات

وعاء صغير

فرشاة رسم

كيفية صنع طبق / صينية من الطين

الخطوة 1: تشكيل كرة الطين

تفتح حزمة الصلصال بعناية. تستخدم سكين حاد أو سكين خزفية لقطع قطعة 1.5 سم من لوح الطين. تعجن شريحة الصلصال بكلتا يديك بالضغط عليها على راحة يدك. تشكل كرة مستديرة بالطين. يستخدم سطح مستوٍ غير لاصق لفرد العجين.

الخطوة الثانية: تسطيح كرة الطين

يضغط على كرة الصلصال براحة يدك لتسويتها.

الخطوة 3: دحرجة كرة الطين

تدحرج كرة الصلصال حتى تصبح مسطحة بشكل جيد ومتساوية بسماكه حوالي 0.25 سم.

الخطوة 4: اختيار وعاء صغير

يمكنك اختيار أي وعاء صغير من منزلك لاستخدامه كقالب ، فقط تأكد من أن سطحه الخارجي ناعم . يوضع الوعاء الصغير مقلوباً بحيث يكون سطحه السفلي الخارجي متجهًا لأعلى.

الخطوة 5: وضع الطين على القالب

توضع قطعة الطين المفلطحة على الجزء العلوي الأوسط من سطح الوعاء الصغير. يضغط على قطعة الصلصال بقوة للتأكد من تشكيلها بشكل جيد حول الوعاء.

الخطوة 6: قص الحواف غير المستوية

يستخدم السكين لقص الحواف غير المستوية من قطعة الصلصال أو يمكنك الاحتفاظ بالحواف غير المستوية إذا كنت ترغب في هذا الشكل. قم بإزالة الحواف غير المستوية المشذبة بعناية إذا قررت صنع طبق مستدير من الطين بحدود جميلة ومتساوية.

الخطوة 7: تركه حتى يجف

نظرًا لأننا نستخدم الطين الذي يجف بالهواء ، فقد تركنا الطين على القالب (وعاء صغير) لبضع ساعات ثم أزلنا طبق الصلصال. بعد ذلك، احتفظنا بالشكل النهائي للفخار في مكان جاف طوال الليل للسماح له بالجفاف تمامًا.

الخطوة 8: قم بطلاء الطبق

يمكنك وضع طلاء أكريليك على الطبق المصنوع من الطين. قمنا بتطبيق حد رفيع حول الحافة العلوية. إذا قمت بتطبيق الطلاء ، فتأكد من تركه يجف قبل استخدام الطبق الفخاري.

اصنعيه بنفسك: أطباق رمضانية مصنوعة من الصلصال

نصائح للمبتدئين:

إذا كنت جديدًا في صناعة الصلصال ، فسيكون الطين الذي يجف بالهواء خيارًا جيدًا. تأكد من التحقق مما إذا كان الطين جافًا قبل الشراء . إذا كنت لا ترغب في الاستثمار في شراء أدوات الصلصال ، فيمكنك استخدام أدوات بديلة من جميع أنحاء المنزل كما فعلنا . لدحرجة الصلصال ، ستحتاج إلى سطح مستوٍ وغير لاصق ، استخدمنا الجانب الخلفي من حصيرة قص الورق. يمكنك أيضًا استخدام سطح رخامي . بدلاً من شوبك لفرد الطين ، يمكنك استخدام اي كأس شرب عادي . احتفظ بالطبق الطيني في مكان جاف وبارد للساعتين التاليتين أو طوال الليل حتى يجف تمامًا . يوضع الطلاء بعد أن يجف طبق الصلصال تمامًا .

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