أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم

قياس درجة الحرارة لتحديد مدى ارتفاعها

تختلف درجة الحرارة الطبيعية للجسم من شخص الى آخر، وبين الذكر والانثى، ومن سن الى آخر، وتختلف درجة الحرارة الطبيعية ايضاً للشخص نفسه خلال الوقت من اليوم، حيث انها تكون اعلى في المساء وعند ممارسة التمارين الرياضية والتعرض لانفعالات ومشاعر قوية وتناول الطعام وارتداء ملابس ثقيلة في جو حار. وبالاضافة الى ذلك، فتعتبر الدورة الشهرية احد اسباب ارتفاع درجة الحرارة لدرجة واحدة او اكثر عند الاناث.

أسباب ارتفاع درجة الحرارة:

الالتهابات سواء فيروسية او بكتيرية او فطرية، ومن الجدير بالذكر ان الالتهابات الفيروسية تعتبر اكثر اسباب ارتفاع درجة الحرارة شيوعاً.

بعض الادوية، من ضمنها بعض المضادات الحيوية، حيث انها قد تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة بعد اسبوع من استخدامها. أو بعض ادوية القلب، حيث انها قد تسبب ارتفاعاً في درجة الحرارة بعد اشهر من استخدامها. وبعض الادوية المضادة للهيستامين. وبعض الادوية المضادة للاكتئاب. والامفيتامين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي.

العلاج:

يعالج ارتفاع درجة الحرارة بعلاج سببه. إلا أن هناك أساليب علاجية أخرى تستخدم أحياناً، ونذكر منها ما يلي:

العلاجات الدوائية:

- الاسيتامينوفين المعروف تجارياً بالريفانين، حيث يساعد هذا الدواء على خفض حرارة الأطفال والبالغين.

- اللايبيوبروفين والذي يقع ضمن فئة مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، لا يمكن استعماله للأطفال الذين تقل اعمارهم عن 6 اشهر.

- الاسبرين حيث أنه يعتبر شديد الفعالية لخفض درجة الحرارة عند البالغين، ممنوع استخدامه للأطفال إلا بعد ارشادات محددة من الطبيب.

العلاجات غير الدوائية:

- تناول سوائل معتدلة البرودة.

- عدم الإستحمام بماء بارد لأن ذلك يمكن أن يسبب الارتعاش.

- الحمام الدافئ أو مسح الجسد بقطعة من الاسفنج أو منشفة عليها ماء دافئ. فذلك يعتبر اسلوباً فعالاً بعد اخذ دواء خافض للحرارة. والا فقد ترتفع درجة الحرارة مرة اخرى.

- المصاب بارتفاع بدرجة الحرارة يجب ان يبقى مرتاحاً وان لا يرتدي الكثير من الملابس، حيث ان المبالغة في ارتداء الملابس قد تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة.

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