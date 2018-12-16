6 نصائح لتتجنّب التهابات البول

سبب التهاب البول هو دخول بكتيريا إلى المسالك البولية عبر مجرى البول

من المشكلات الصحية التي نواجهها من وقت إلى آخر الالتهابات في البول. هي مزعجة، مؤلمة وفي بعض الأحيان خطيرة. فما هي الأساليب التي تجعلك تتفاداها؟

يشير باحثو موقع الـ Mayoclinic والـ Webmd أنّ سبب التهاب البول هو دخول بكتيريا إلى المسالك البولية عبر مجرى البول وتتعددها في المثانة. وذلك لأنّ الجهاز البولي يعززّ بقاء هذه العدوى البكتيرية في داخله ويجعلها تترسخ وتنمو لتصبح عدوى كاملة في المسالك البولية عندما يفشل الجسم في الدفاع عن نفسه.

يوضح البروفيسور إدغار نصر في مستشفى الروم الجامعي، وهو أستاذ محاضر في جامعة البلمند، أنّ عوارض التهابات البول تتجلّى في الشعور بحرقة عند التبوّل وجفافه، تكرار البول أو ما يعرف بالـ pollakiurie، رائحة بول كريهة، الشعور بألم عند التبوّل أي عسر البول أو ما يعرف بالـ dysurie، وجود الدم في بعض الأحيان بالبول "كلّ البول دم". أما بالنسبة إلى أنواع التهابات البول فهي التالية:

• التهاب المجاري البولية العليا أو ما يعرف بالـ pyélonéphrite (التهاب الحويضة والكلية): عندما يصل الميكروب إلى الكلى، مما يسبب التهابها. فتكون عوارض هذا الالتهاب الحرارة، ألماً في الكلى.

• التهاب المجاري البولية السفلى أو الـ cystite (التهاب المثانة): الذي يتضمن العوارض المذكورة أعلاه.

وتلمس التهابات البول الرجال بسبب حصول التهاب في البروستات أو تضخّم فيه أو وجود حصى. وتعتبر النساء من أكثر ضحايا التهابات البول وذلك لأنّ مجرى البول لديهنّ قصير، إذ يكون المهبل والـ vulve قريبين من المبولة، مما يجعلها عرضة لالتقاط الميكروبات. وكمثال على ذلك، نذكر ممارسة الجنس، فتصاب المرأة بالـ honeymoon cystitis، وذلك لأنه عند الإيلاج، تصاب المرأة بالميكروبات. أمّا بالنسبة إلى الأطفال، فسبب الالتهابات عائد إلى تشوّهات بولية، يعتبر أحد أسبابه ارتداد البول أو الـ reflux urinaire.

لتشخيص المرض، يوضح الدكتور نصر أنّه يجب إجراء فحص بول وزرع بول، وأن يتم اللجوء إلى الصور(صور المجاري والكلى) عند تكرار التهابات البول لتحديد السبب.

نصائح لتتجنّب التهابات البول:

• تناول التوت البرّي: أثبتت دراسة لجامعة Stirling عام 2012، أن التوت البري يقي من التهابات البول لدى المرأة، ويحميها من عوارضه لمدّة سنة واحدة.

• لا ترتدي الملابس الضيّقة التي تزعجك في منطقة ما بين الرجلين، لا تمكثي طويلاً في حمام السباحة الرطب لأنّ الرطوبة تعززّ تشكل البكتيريا.

• اشرب واشربي كميّة كبيرة من الماء تصل إلى ليتر ونصف الليتر يومياً.

• الابتعاد عن استخدام المنتجات النسائية المهيّجة كبخاخ مزيل العرق، البودرة والكريمات في المنطقة التناسلية لأنها تهيّج مجرى البول.

• ادخل إلى الحمام عندما تشعر بالضرورة لذلك.

• اغسل المناطق التناسلية يومياً وقبل ممارسة الجنس.

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