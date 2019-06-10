7 أطعمة رائعة المفعول لوجه ممتلئ يشع إشراقاً وحيوية

تشكو الكثيرات من نحافة وجههن رغم تمتعهن بوزن مثالي أو حتى قوام ممتلئ، في حين أن هذه المشكلة ترجع الى أسباب عديدة بينها قلة النوم، والإرهاق... أما اهمها فهي عدم تناول الغذاء الصحي المتوازن.

إليك عزيزتي أهم الأغذية والنصائح التي تساعدك على تسمين وجهك خلال فترة قصيرة:



- تناولي يوميا كوبا من عصير البرتقال الطازج مع ثلاث حبات من خميرة البيرة (تتواجد في الصيدليات) وذلك بعد الأكل بساعة ونصف. فخميرة البيرة تحتوي على جميع فيتامينات "ب" وتفيد في التخلص من نحافة الوجه كما أنها تمنح البشرة نقاء وتكافح التجاعيد. أما البرتقال فيعمل على إمداد بشرتك بفيتامين "سي" وينشط الكولاجين.



- أعدي يومياً فور إستيقاظك من النوم كوباً من الحليب الدافئ مع 3 ملاعق طعام من الشوفان وضعي معها بضع حبات من المكسرات (اللوز أو الجوز). فالشوفان يحتوي على كمية كبيرة من المعادن والالياف التي تغذي بشرتك وتساعد على التخلص من التعب والارهاق. أما المكسرات فهي تمد بشرتك بالزيوت اللازمة لليونتها وبالتالي تجعل وجهك أكثر إمتلاء.



- تناولي يوميا لمدة شهر ملعقة عسل وخاصة العسل الأسود الذي له مفعول رائع لإيصال الفيتامينات لبشرتك بسرعة كما أنه يمنح وجهك تورداً طبيعياً ويمنع التجاعيد اضافة الى مكافحته المشاكل الجلدية.



- يعتبر الموز والتفاح والعنب والخيار من أفضل الفواكه والخضار لتسمين الوجه لإحتوائها على فيتامينات A و B و C وغناها بمضادات الأكسدة والكولاجين والإيلاستين. لذا إحرصي على تنويع أطباقك اليومية بها بكمية معتدلة وسوف تلاحظين زيادة تدريجية في إمتلاء وجهك وخاصة منطقة الخدين.



- يمكنك تناول ملعقة صغيرة من بذور الكتان واضافتها لطعامك، فهي من أغنى المصادر النباتية بالأوميغا 3 التي تعمل على طرد السموم من بشرتك وجعلها متألقة.



- إحرصي على تناول ملعقة صغيرة من بذور السمسم مرتين خلال الأسبوع حيث ثبتت فائدته في علاج نحافة الوجه لإحتوائه على زيوت مفيدة جداً للجسم كما أنه يساعد على نعومة البشرة.



- وأخيراً، مارسي رياضة المشي يوميا لفترة ربع ساعة على الأقل لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز الدم على نقل المغذيات الى بشرتك بشكل سريع وسليم.



نوّعي غذائك بهذه الأطعمة الرائعة المفعول، وإحصلي على وجه ممتلئ يشع إشراقاً وحيوية.

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