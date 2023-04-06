البوابة - 6 نصائح لضبط وقت دورتكِ الشهرية في رمضان، هذا ما يسبب التوتر لأغلب الفتيات في رمضان، حيث تعتبر مواعيد الطعام في رمضان وعدم تنظيم النوم تؤدي إلى إضطرابات الهرمونات داخل جسم المرأة؛ مما يؤدي إلى حدوث تغيرات في موعد الدورة الشهرية.

وكل امرأة يجب أن تعلم أن لديها دورة شهرية منتظمة، لكن تحدُث على فترات مُتباعِدة جداً، أي كل 35 يوماً، وهناك نساء مَن تحدث لديهنَّ الدورة الشهرية كل 21 يوماً، ويعتبر التوتر العصبي والقلق يؤثران على انتظامها، ويجب التعامل مع الأمر بكل بساطة.

6 نصائح لضبط وقت دورتكِ الشهرية في رمضان

يجب في شهر رمضان الإكثار من تناول الخضار والفواكه لضبط الهرمونات الأنثوية.

النوم لساعات كافية قبل السحور لمدة 3 ساعات وعدم السهر طول الليل حتى موعد السحور.

يجب شرب مغلي الميرمية قبل موعد الدورة تقريباً بثلاثة أيام للقضاء على تقلصات الرحم.

شرب مغلي الحلبة يعمل على تنظيم موعدها بمعدل ثلاثة أكواب توزع خلال ساعات الليل.

يمكن تناول حبوب منع الحمل قبل رمضان بشهر لضمان ضبط موعدها تماماً.

طرق طبيعية لتأخير الدورة الشهرية في رمضان

منقوع السواك: يجب مزج خمسة أعواد من السواك في لتر ونصف من الماء، ثم وضعه في زجاجة،و تناوله مرتين في اليوم لمدة أسبوع قبل موعد الدورة الشهرية.

عصير الليمون: إن تناول كوب من عصير الليمون بشكل يومي على وجبة السحوريساعد على تأخير الدورة الشهرية في شهر رمضان.

هرمون البروجسترون: يكون عن طريق تناول حبتين من هرمون البروجسترون في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن الأفضل استخدامها بعد مراجعة الطبيب.

البردقوش: لتأخير الدورة الشهرية في رمضان يكون عن طريق تناول كوبين من مغلي البردقوش، لتخفيف آلام الطمث، وكما أنه ينظم هرمون البرولاكتين المسؤول عن انتظام الدورة الشهرية لأنه يحتوي على زيوت طيارة، ومركب الثيمول، والكافاكرل، وحمض الروزمارينيك، وفلافونيدات.

ممارسة الرياضة:تخفيف الوزن يكون من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ يومي ولمدة نصف ساعة تقريباً، مما يؤدي لتغيير الهرمونات في الجسم وبالتالي تأخير الدورة الشهرية عن موعدها.

الحبوب والعدس: تناول الحبوب والعدس لتأخير الدورة الشهرية في رمضان وهي الغنية بفيتامين ب6 عن طريق تناول بعض أنواع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب6، مثل: الدجاج، والسلمون، والجزر، والفواكه المجففة.

هرمون الإستروجين والروجيسترون: يفضل تناول "هرمون الإستروجين والروجيسترون" معاً على شكل أقراص وبشكل يومي وخاصة في رمضان.

خل التفاح: وذلك عن طريق وضع أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء، وتناوله مرتين؛ مرة بعد الإفطار، والأخرى بعد تناول وجبة السحور.

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