قد ترغب بعض النساء بتسريع قدوم الدورة الشهرية بالحركات، لكن هل يوجد حركات أو تمارين معينة لتنزيل الدورة الشهرية؟ وماذا تفعلي إذا تأخرت الدورة الشهرية عن موعدها؟ لمعرفة الإجابات تابعي المقال.

حركات لتنزيل الدورة الشهرية

من أفضل حركات لتنزيل الدورة الشهرية اليوغا لأنه تعزز عملية إرخاء العضلات، وتقليل تشنجات وألم الجسم، والحد من نوبات التوتر الإجهاد.

التمارين الهوائية الخفيفة تعد تمارين الكارديو الخفيفة من التمارين التي يمكن القيام بها في المنزل خلال الدورة الشهرية ويمكن التحكم بسرعة وشدة التمرين، ومن هذه التمارين المشي، والجري، والسباحة، وركوب الدراجة.

تمارين التقوية الخفيفة

ماذا تفعلي إذا تأخرت الدورة الشهرية عن موعدها؟

إذا تأخرت عنكِ الدورة الشهرية 7 ايام قومي بعمل اختبار الحمل.

عمل سونار والهدف منه الكيس الوظيفي لا يحتاج إلى جراحة، وهو عبارة عن بويضة عادية شهرية كبرت لكن لم تخرج من المبيض وهذا الكيس هو سبب تأخر الدورة الشهرية.

التكيسات وهو عدم انتظام في التبويض مما يسبب عدم انتظام في الدورة الشهرية.

المخزون الضعيف للبويضات.

الحالة النفسية.

المخزون الضعيف جداً، هرمونات ضعيفة لا تستطيع إبقاء بطانة الرحم في مكانها.

التوتر والقلق يؤثر على التبويض والحمل.

الأدوية الهرمونية مثل أدوية منع الحمل وغيرها الكثير.

الورم الليفي أو اللحمي

الأورام على المبيض

هل تدليك الرحم يساعد على نزول الدوره الشهرية؟

نعم، تدليك الرحم يساعد على نزول الدوره الشهرية ومن ثم تنظيم نزول دم الحيض.

هل الاستحمام يساعد على نزول الدورة؟

لا ، لا يوجد علاقة بين الاستحمام ونزول الدورة الشهرية، بل على العكس فأنتِ بحاجة إلى مزيد من العناية الشخصية خلال الدورة الشهرية، خاصة أن الهرمونات قد تتسبب في إصدار الجسم كمية أكبر من الزيوت والعرق.

مشروبات تساعد في تنزيل الدورة الشهرية بسرعة

الكركم

دونغ كواي

البابايا

القرفة

الأناناس

المشروبات التي تحتوي على فيتامين ج

الزنجبيل

عصير الشمندر

إشارات تنذر باقتراب موعد الدورة الشهرية

التوتر القلق خصوصاً خلال الليل وذلك بسبب انخفاص هرمون الإستروجين.

البكاء على أتفه الأسباب.

ارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم.

انتفاخ الصدر والبطن

ألم في البشرة

الشعور بألم في الرأس والصداع

اشتهاء تناول السكريات والشوكولاته.

ظهور البثور في الوجه وأماكن غير متوقّعة.

الإرهاق والتعب من دون سبب والدوار والإعياء.

الميل إلى مشاهدة الافلام الرومنسية الحساسة.

فوائد التمارين الرياضية السهلة والبسيطة على الدورة الشهرية

تخفيف تقلصات الدورة الشهرية

تقلل من شدة أعراض متلازمة ما قبل الحيض مثل الغثيان، مغص وألم أسفل البطن، تشنجات وتقلصات بطانة الرحم

تقليل من المشاعر السلبية

تزويد الجسم بالطاقة

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