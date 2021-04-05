لماذا يجب أن تخططي لحفل زفافك في الصيف؟

أحيانا يمكن لدرجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف ان تجعلك مترددة في اتمام حفل زفافك في هذا الموسم الحار، ولكن هناك أسباب أكثر يمكن أن تجعل من زفافك في فصل الصيف مثالياً.

نقدم لكم اليوم بعض من هذه الأسباب الرائعة للتفكير جيدا في إتمام حفل زفافك في فصل الصيف:

المزاج الجيد : الجميع سيكونون في مزاج أفضل في فصل الصيف. وهذا يعني بأن معظم ضيوفك سيكونون أما في إجازة من العمل أو يرغبون الاستمتاع بوقتهم.

الطقس الرائع : لديك فرصة أفضل من ناحية الطقس الجيد في الصيف فلا داع للقلق من البرد أو المطر، وبالتالي سيكون لديك اليوم بأكمله للاحتفال.

التصوير الفوتوغرافي : في الفصل المشمس ستبدو الصور جيدة وأجمل في الخارج، حيث الإضاءة المثالية – كما سيتمكن المصور من الحصول على بعض اللقطات الإبداعية الرائعة من حولك. سوف تكون الحدائق جميلة والازهار والاشجار في ابهى وقتها.

الجسم المثالي : النساء أكثر حرصا في الحصول على جسم مثالي في فصل الصيف فالتحضيرات تبدأ في أواخر الشتاء وبالتالي سوف يكون لديك متسع من الوقت لخسارة الوزن والاستعداد.

وفرة الطعام : قد يكون الطعام متوفرا طوال السنة ولكن بعض الاصناف تصبح أكثر وفرة في الصيف وبالتالي يمكنك الاعتماد على قائمة طعام متكاملة لا ينقصها شيء. وهذا الامر ينطبق على الزهور ايضا.

ما هي أهم 10 نصائح للعروس قبل الزفاف