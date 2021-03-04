ما هي أهم 10 نصائح للعروس قبل الزفاف؟ هل أنتِ مقبلة على الزواج؟ في ضوء جائحة كورونا، انخفضت معدلات التجمعات إلى حدٍّ كبير، وبات من الواجب الالتزام بعدد محدد في التجمعات، ومع ذلك، عليكِ تحديد الضيوف المدعوّين إلى حفل زفافكِ، وإقرار ذلك مبكراً، بحيث تُرسلين الدعوات قبل شهرين من موعد الزفاف.

10 نصائح للعروس قبل الزفاف:

عزيزتي العروس تناولي الأطعمة الصحية مثل الخضار والفواكة حتى تبدي ببشرة مشرقة وبصحة جيدة.

اشربي الكثير من المياه والعصائر الطازجة.

كوني صديقة لعريسك قبل أن تكوني حبيبته.

عزيزتي العروس تفادي مواجهة زوجك عند غضبه

بعض العادات الجميلة تجعل علاقتكما اكثر دفئا وحبًا ورومانسية

اعتني بجمالك دائماً بعد الزواج تماما كما كنت تفعلين في الخطوبة

أحبي زوجك واسمعيه ولا تعانديه ليتعلق بك أكثر

كوني دائماً العروس المرحة ذات الوجه البشوش

احرصي دائما عزيزتي العروس بعد الزواج على المحافظة على جمالك كما كنت تفعلين في الخطوبة ولا تُهملي مظهرك وأناقتك بل اجعلي جمالك متجددًا دائما لتأسري به قلب عريسك باستمرار وليراك الأجمل.

علاقتك باهل زوجك هي بوابة العبور لانجاح علاقتك بالاخير. لذلك احرصي منذ لحظة زواجك على توطيد علاقتك باهله واحترميهم واحبيهم لتكسبي قلب زوجك وعقله.

نصائح لتغير طريقة تفكيركِ أو حتى اقتراحاتكِ إن كنتِ مصرة على الزواج:

1- يمكنكِ أن تقومي بحفل صغير يقتصر فقط على العائلة والمقربين في البيت، وبذلك تضمنين أن الفيروس لن يكون موجودًا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من "تعقيم ورش الضيوف بالسبيرتو أو ما ينوب عنه" قبل الدخول إلى البيت. "لا تقلقي الموضوع ليس محرجًا" وهو إجراء وقائي، والحرص على توافر معقمات الأيدي في المكان أما الطعام فلن يسبب لكِ أي مشكلة لأن الفيروس لا ينتقل من خلال الطعام إلا في حالة واحدة وهي تعرضه لرذاذ أحد المصابين بشكل مباشر.

2- إعتبري الأمر فرصة ووفري مع زوجك نقود الحفل الكبير لمشاريع أخرى كالسفر لاحقاً بعد انتهاء الأزمة أو حتى للبدء بمشروع صغير بما تبرعين فيه.

3- إن كنتِ مصرة على الحفل، كما أوردنا سابقاً يمكنك القيام بحفل صغير وتأجيل الحفل الكبير لوقت آخر بما يتناسب مع الظروف.

4- فكري في الأمر على أنه فرصة جديدة لتقضي وقت أطول مع عائلتك التي ستشتاقين لها بعد أن تصبحي في منزلك الخاص، والحجر الصحي في البيت سيكون فرصة رائعة للقيام بأنشطة مع الأهل والحصول على بعض المتعة.

5- "كل تأخيرة فيها خيرة"، سيكون من حسن حظك أن الجو في الأشهر القليلة القادمة سيكون أجمل للحفلات الخارجية في حال كنتِ عروس صيف 2021.

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