5 خضروات لا يمكنكِ الإستغناء عنها في السلطات

1. الكالي Kale
- توفر الكالسيوم والفيتامينات A و C.
- هي مصدر جيد للبوتاسيوم والحديد والمنغنيز.
- تمتص النكهات بشكل جيد للغاية حين يتم خلطها مع مأكولات أخرى.
2. السبانخ :
- مصدر من الحديد والمنغنيز.
- انها جيدة لصحة العظام و الجلد.
- تساعد في محاربة الجذور الحرة.
- غنية بحمض الفوليك الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء التي توفر الأوكسيجين إلى العضلات.
3. الرومين Romaine
- يحتوي على الفيتامينات K، C و A.
- يساعد في الحفاظ على الأداء الجيد للجهاز المناعي
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4. الروكا
- غنية بالفيتامين A.
- توفر دفعة قوية لصحة العظام والدماغ.
- غنية بالحديد.
5. الخس "آيز برغ":
- منخفضة جداً في السعرات الحرارية.
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