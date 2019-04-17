5 خضروات لا يمكنكِ الإستغناء عنها في السلطات

معظمنا يفكر أن اختيار سلطة يعني اننا نختار تلقائياً شيئاً "صحياً" ومع ذلك، ما لا ندركه هو أن حتى السلطات لديها مكونات صحية وغير صحية، والسلطة الخضراء وبخاصة بعض الخضروات توفر المزيد من الفيتامينات والمعادن من غيرها. وهنا لائحة بأفضل الخضروات التي يمكن استخدمها في السلطات:

1. الكالي Kale

- توفر الكالسيوم والفيتامينات A و C.

- هي مصدر جيد للبوتاسيوم والحديد والمنغنيز.

- تمتص النكهات بشكل جيد للغاية حين يتم خلطها مع مأكولات أخرى.

2. السبانخ :

- مصدر من الحديد والمنغنيز.

- انها جيدة لصحة العظام و الجلد.

- تساعد في محاربة الجذور الحرة.

- غنية بحمض الفوليك الذي يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء التي توفر الأوكسيجين إلى العضلات.

3. الرومين Romaine

- يحتوي على الفيتامينات K، C و A.

- يساعد في الحفاظ على الأداء الجيد للجهاز المناعي

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4. الروكا

- غنية بالفيتامين A.

- توفر دفعة قوية لصحة العظام والدماغ.

- غنية بالحديد.

5. الخس "آيز برغ":

- منخفضة جداً في السعرات الحرارية.

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