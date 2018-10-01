3 مشاكل مرضية تسبب زيادة الوزن في منطقة البطن

إن كنتى تعانين من زيادة وزن سريعة في منطقة البطن فيجب عليكي التوجه للطبيب

هل تعانين من زيادة وزن موضعية فقط فى منطقة البطن؟ وهل تلك الزيادة مفاجئة وفى ازدياد سريع؟ إذن يجب عليكى عزيزتي قراءة هذا المقال بتأنى فقد لا يكون السبب حميتك فقط بل قد يكون هناك أسباب أخرى أكثر خطورة يجب أن تهتمى بها فهناك بعض المشاكل المرضية التى يكون من أعراضها زيادة الوزن بشكل كبير في منطقة البطن فقط ومن أهم تلك المشاكل :

1- أورام بالرحم :

أن كنتى تعانين من زيادة وزن سريعة في منطقة البطن تتزامن مع آلالام شديدة بالمعدة مع عدم إنتظام للدورة الشهرية أو الحيض مع كثرة الغازات فيجب عليكي التوجه للطبيب مباشرة للفحص والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية لأن عادة ما تتسبب الأورام بالرحم بالإنتفاخ المبالغ فيه وزيادة الوزن الشديدة بمنطقة البطن فقط بسبب الغازات وتوتر إفراز الهرمونات .

2- مشاكل بالكبد :

للأسف يكون زيادة وزن البطن الشديدة والسريعة هي أحد المراحل الأخيرة في مرض فشل الكبد وقد يكون لأسباب كثيرة وعادة ما يتزامن تلك الزيادة بالوزن مع الإصابة بكدمات بسهولة والتورم بالمفاصل والقدمين والإنتفاخات الشديدة المهم هنا هو التوجه للفحص المتخصص والتأكد من كفاءة عمل الكبد .

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3- زيادة افراز الكورتيزول:

قد يكون ما تعاني منه هو زيادة إفراز هرمون الكورتيزول بالجسم لذا تأكدي من التحقق منه،تأكدي من أن تفحصي نفسك عند ظهور أي من تلك الأعراض مصاحبة لزيادة وزن منطقة البطن لديكِ فقد يكون حل رشاقتك في صحتك.

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